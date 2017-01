Ce a realizat Iohannis în primul an de mandat?

09:12:32 / 27 Decembrie 2015

malai

Principalul obiectiv al lui santa klaus a fost atins in primul an de la alegere....are guvernul ..saaauuu prin daramarea celui mai bun guvern pe care la avut romania din istorie.Caz unic in lume.Un guvern performant afost inlocuit pt ca marea salariile si pensiile romanilor aducand bunastare si crestere economica pe primul loc in europa...A deranjT multr cancelarii si platit ...cu....demisia.