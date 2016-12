CE a urcat prognoza de inflaţie a României

Comisia Europeană a urcat prognoza de inflaţie a României pentru acest an la 4,3%, de la 3,5%, potrivit prognozei economice de primăvară publicată ieri, creşterea fiind atribuită majorării accizelor pe tutun şi carburanţi, dar şi revenirii preţurilor internaţionale la energie. Singurul factor care ar putea relaxa într-o oarecare măsură presiunile inflaţioniste, respectiv cererea internă slabă, este în acelaşi timp una dintre principalele cauze ale creşterii economice sub aşteptări proiectată pentru acest an. Astfel, dacă cererea internă scăzută va persista în acest an, din cauza recesiunii şi şomajului ridicat, inflaţia ar putea scădea în a doua jumătate a anului. Pentru 2011, CE a modificat în scădere prognoza de inflaţie a României de la 3,4%, la 3%. În ceea ce priveşte deficitul bugetar al României, CE atrage atenţia că acesta ar putea creşte la 8% din Produsul Intern Brut (PIB) în acest an, în lipsa unor măsuri severe de corecţie. Raportul arată că, deşi scăderea PIB este ciclică în România, fiind asociată cu criza economică şi financiară, aceasta ar putea avea consecinţe negative asupra creşterii economice pe termen mediu. Situaţia s-ar putea schimba, însă, în 2011, când CE se aşteaptă ca avansul PIB să accelereze datorită unei creşteri de 4,2% a cheltuielilor pentru consumul privat, precum şi a unei creşteri de 5,8% a cheltuielilor pentru investiţii. Conform prognozei CE, economia României va creşte cu 0,8% în acest an, o îmbunătăţire a condiţiilor economice urmând să fie observată în cel de-al doilea semestru, datorită revenirii cererii externe şi a investiţiilor străine directe.