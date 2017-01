Ce amenzi vă pasc dacă nu anunțați modificările în ce priveşte habitatul

12:03:39 / 23 Ianuarie 2015

Rusine

Nu credeti ca este deja foarte mare taxa de habitat?De ce este bagata impreuna cu impozitul?Chiar nu exista o alta posibilitate de a o incasa?Taxa ar putea fi bagata in lista de intretinere si atunci ne-ar fi si noua populatiei mai usor de achitat si cred ca ar fi o evidenta mai clara la cate persoane locuiesc in imobil.Dar cine se mai gandeste la noi oamenii de rand,nu vreti decat banii nostrii incasati in avans pt.un servicu ne efectuat.RUSINE!!!