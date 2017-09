Ce anunță meteorologii pentru ultimele zile de vară, pe litoral?

Vremea la Constanța, pentru următoarele 3 zile, se anunță a fi frumoasă. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 26 de grade C, soarele va putea fi văzut printre nori, fără să fie anunțate precipitații. Astfel, marți, 29 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 10 - 16 grade C. Miercuri, 30 august, nu vor fi anunțate modificări prea mari din punct de vedere termic, astfel că maximele vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade C, iar minimele între 11 și 17 grade C. Ultima zi a lunii august, deci ultima zi de vară, va fi frumoasă; maximele vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 12 și 17 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări!