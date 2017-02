Ce anunță meteorologii pentru următoarele 3 zile, la Constanța?

Pentru luni, 6 februarie, meteorologii anunță, la Constanța, temperaturi maxime cuprinse între 4 și 9 grade C și minime între 0 și 5 grade C. Marți, 7 februarie, temperaturile maxime vor fi în creștere, astfel că acestea vor fi cuprinse în intervalul 5 și 13 grade C, iar minimele vor fi între -1 și 4 grade C. În această zi meteorologii anunță și precipitații sub formă de ploaie. Miercuri, 8 februarie, vremea se va răci. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 5 grade C la Constanța, iar minimele se vor încadra în intervalul -8 și -2 grade C. Sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță.