CE anunţă sfîrşitul recesiunii în zona euro, dar se menţine prudentă

Zona euro iese din cea mai grea recesiune pe care a cunoscut-o de mai mult de 60 de ani, a estimat, luni, Comisia Europeană, care prevede o revenire a economiei din trimestrul al treilea, rămînînd însă prudentă pentru evoluţia următoare. Executivul european s-a arătat mai optimist decît anterior privind situaţia economică din a doua jumătate a lui 2009 pentru cele 16 state ale zonei euro, în prognoza actualizată. CE se aşteaptă la o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 0,2% din al treilea trimestru şi de 0,1% în ultimul trimestru din acest an, după scăderi de 2,5% în primele trei luni şi de 0,1% în trimestrul al doilea. În estimările precedente, publicate în mai, Bruxelles-ul anticipa noi contracţii ale economiei pentru ultimele două trimestre din 2009, înainte de o creştere zero în primul trimestru din 2010 şi o redresare începînd din al doilea trimestru al anului viitor. ”Astăzi, pentru prima dată de la criza Lehman Brother, banca americană care a falimentat în urmă cu un an antrenînd agravarea crizei economice, prezentăm aceste previziuni cu un anumit grad de optimism. Situaţia s-a ameliorat, în principal datorită fondurilor excepţionale injectate în economie de băncile centrale şi de autorităţile publice”, a spus comisarul european pentru Afaceri Economice, Joaquin Almunia.

CE a menţinut estimarea de scădere a economiei UE şi a celei a zonei euro cu cîte 4% în 2009, ca urmare a deteriorării activităţii mai mult decît se anticipa la finalul lui 2008 şi începutul lui 2009. Banca Centrală Europeană (BCE) a prevăzut un recul al Produsului Intern Brut de 4,1% în acest an. Comisia s-a dovedit mai optimistă decît în luna mai pentru anumite ţări, în special Franţa şi Germania, care au înregistrat o revenire surprinzătoare pe creştere din al doilea trimestru din 2009. În Franţa, CE se aşteaptă la un declin al economiei de 2,1% în 2009 faţă de 3% cît estima anterior, fiind cea mai bună performanţă prevăzută pentru o economie mare din zona euro pentru acest an. Pentru Germania, forul european prognozează o contracţie economică de 5,1%, faţă de 5,4% anterior. În schimb, CE a revizuit în scădere proiecţiile pentru Spania, Italia şi Olanda, care ar urma să aibă scăderi ale PIB de 3,7%, 5% şi 4,5%. Bruxelles-ul prevede, de asemenea, că incertitudinea rămîne ridicată în ce priveşte soliditatea redresării economice. ”Dacă este posibil ca redresarea economică să surprindă prin intensitate pe termen scurt, rămîne de văzut în ce măsură ea va fi durabilă”, a subliniat CE, care previne că ”relansarea economiei ar putea totuşi să fie volatilă şi dezamăgitoare”.

În particular, criza nu a încetat să-şi producă efectele asupra ocupării şi finanţelor publice, care continuă să se degradeze, a mai spus Almunia. Potrivit datelor publicate luni, de Eurostat, 1,443 milioane de persoane şi-au pierdut locul de muncă în trimestrul al doilea al acestui an în UE, din care 702.000 în zona euro. Este al patrulea trimestru consecutiv de scădere a angajării în Europa în recesiune. Iar şomajul, care se află în decalaj prin raport la indicatorii de conjunctură, ar urma să scadă şi în lunile următoare. Almunia a reluat mesajul lansat de miniştrii de Finanţe ai statelor G20, subliniind că ”europenii trebuie să continue să pună în aplicare măsurile de relansare anunţate pentru 2009 şi 2010 şi să accelereze însănătoşirea sectorului financiar”. El a amintit, de asemenea, că ”ar trebui definită o strategie clară, credibilă şi coordonată de ieşire din criză, pentru a aduce progresiv finanţele publice pe o traiectorie durabilă”. Ultimele estimări arată că pachetul de stimuli financiari pentru măsuri discreţionare în cadrul UE se va cifra în total la 2,5% din PIB în 2009 şi 2010 faţă de 1,8% din PIB în cei doi ani cît se estima anterior.