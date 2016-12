CE ar putea întrerupe temporar rambursările în cadrul POS - CCE

De ani buni avem o problemă: fondurile europene. În timpul Guvernului Boc s-au primit cele mai multe urecheli de la Comisia Europeană legate de accesarea de astfel de fonduri. Ba mai mult, mânuirea banilor europeni în scopuri personale de către fostul ministru pedelist al Muncii Ioan Botiş s-a dovedit o adevărată afacere de familie în care erau implica şi demnitarul, soţia şi mama lui. Înainte de a demisiona, presa a dezvăluit că Ioan Botiş şi fostul director al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional de Dezvoltarea Resurselor Umane, Cristina Zevedei, secretizaseră informaţiile privind contractele de finanţare POSDRU, inclusiv la cele din proiectul “Şansă la demnitate!”, în care era implicată soţia!?! Moştenirea lăsată de Boc&Co nu e uşoară şi ne creează numai probleme în toate domeniile. Ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu a anunţat, vineri, că este posibil ca, temporar, Comisia Europeană (CE) să întrerupă rambursările în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice (POS - CCE) ca urmare a deficienţelor constatate de către autoritatea de audit. \"Noi sperăm să reuşim ca acest termen de întrerupere să fie cât mai scurt, să revenim pe cererile de rambursare prin care să solicităm banii de la Comisia Europeană\", a spus Chiţoiu. Potrivit acestuia, pe parcursul mandatului său au fost semnate 52 de contracte în valoare totală de 457,1 milioane de euro: \"Am reuşit să mai recuperăm din întârzieri şi am semnat un număr de 52 de contracte în valoare totală de 457.195.000 de euro şi, de asemenea, am solicitat şi ni s-a rambursat o sumă de aprox. 34 milioane de euro, aferentă unui număr de 244 de cereri de rambursare\".