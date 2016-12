Ce ascund regimurile de detoxifiere

Regimul de detoxifiere a devenit, în mod evident, o modă. Benefic în teorie, acest tip de regim ascunde însă „efecte perverse”, potrivit lesoir.be. În acest an, Săptămâna Dieteticienilor, care are loc anual la sfârșitul lunii martie în Belgia, va avea ca temă globală grăsimile, specialiștii fiind de acord asupra necesității de a nu le elimina, ci de a le alege mai bine. Regimurile de detoxifiere recomandă o alimentație care să asigure scăderea grăsimilor, recăpătarea energiei, o eventuală pierdere în greutate și, în final, o stare de bine. Ideea acestor regimuri este „purificarea” corpului din interior printr-o alimentație săracă în grăsimi și zaharuri și chiar un post scurt, cu sucuri, infuzii și supe. De câțiva ani, moda detoxifierii a cuprins lumea celebrităților, tot mai multe fiind starurile hollywoodiene care îi laudă virtuțile, dând sfaturi și rețete, cum face, de exemplu, Gwyneth Paltrow. Unii oameni de știință trag totuși semnalul de alarmă. Edzard Ernst, profesor de medicină la Universitatea Exeter, este tranșant: „Există două tipuri de detoxifiere, unul rezonabil și celălalt nu”, spune el, citat de „The Guardian“. Primul se realizează în centre de dezintoxicare sau spitale, unde cei alcoolici și drogați sunt ajutați să se lase de viciu. „Celălalt este un cuvânt confiscat de întreprinzători și șarlatani pentru a-și vinde tratamente care pretind că scapă corpul de toate toxinele acumulate”, arată medicul. Organismul are însă propriile sale organe emonctorii (prin care se elimină secrețiile sau umorile) - piele, rinichi, ficat, plămâni, fără de care nu am trăi sau am fi la spital, afirmă doctorul în cotidianul britanic. Aşadar, aveţi grijă mare cui îi acordaţi încrederea dumneavoastră în ce priveşte acest tip de regim. Nu există regimuri-minune, ci doar disciplină spirituală şi corporală şi multă răbdare, căci efectele detoxifierii sau slăbirii se văd sau se simt în timp.