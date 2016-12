Ce au cerut Președinției sindicatele din sectorul energetic

Nici vineri nu a fost o zi liniștită pentru președintele României, Klaus Iohannis. Mii de sindicaliști din sectorul energetic au protestat în fața Palatului Cotroceni, fiind nemulțumiți de situația critică în care se află întregul sistem energetic, determinată în principal de deciziile autorităților, după cum a anunțat chiar președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. ”Protestăm față de ceea de se întâmplă în întregul sistem energetic, de la managementul deficitar al companiilor până la amânarea la nesfârșit a unor decizii absolut necesare pentru a pune pe linia de plutire complexurile energetice sau marile companii, precum și amânarea rezolvării unor probleme, cum ar fi cele legate de managementul stocului de apă grea de la Severin, unde valori de aproape 1,4 miliarde de euro se depreciază și pe nimeni nu interesează”, a spus liderul sindical. El susține că a semnalat toate aceste lucruri autorităților de nenumărate ori prin adrese, solicitări de întâlniri, convorbiri cu premierul și cu ministrul Energiei, Victor Grigorescu, însă nu s-a rezolvat nimic. ”Pentru zona de încălzire a populației am pregătit împreună cu organizațiile patronale un plan de bătaie pentru îmbunătățirea calității serviciilor pe termoficare, am trimis o solicitare domnului vicepremier Dâncu, însă fără răspuns”, a completat Costin. Liderul sindical a subliniat că România nu are nici astăzi o strategie energetică națională, ceea ce a dus la apariția unor derapaje uriașe în piață. Este vorba, printre altele, și despre expansiunea energiei regenerabile, care a umflat factura consumatorilor, dar care va duce și la scoaterea din piață a altor producători. Totodată, managerii companiilor de stat, care primesc bonusuri în funcție de profitul companiei, au stopat investițiile și retehnologizările tocmai pentru a crește profitul companiilor și a lua mai mulți bani, susține sindicalistul. Protestul a început la ora 11.00.