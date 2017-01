Ce au descoperit inspectorii de muncă la Șantierul Naval Mangalia

07:30:06 / 21 Mai 2016

mai multe astfel de controale

domnilor directori din itm constanta, cu o floare nu se face primavara si nici cu un control nu se stopeaza munca la negru si evaziunea fiscala prin neplata sporurilor la salariu in porturile constantene!! suntem totusi multumiti ca macar ati inceput cu un control fulger la miez de noapte in portul mangalia, unde toata lumea stie cum se munceste, mai putin autoritatile! aceste actiuni trebuie repetate, amenda pe munca suplimentara de 15 milioane este o ciupitura de tantar pentru marele dmhi; ma intreb totusi pana acuma de ce nu a luat atitudine itm constanta fata de neregulile din dmhi? abia in mai 2016 a aflat cum se munceste in dmhi mangalia? ce parere au directorii itm constanta?