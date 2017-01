Ce au găsit inspectorii ANPC la ”Terasa cu flori” din Mamaia

Un control inopinat întreprins ieri, la prânz, de către inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), însoțiți de comisari locali, în stațiunea Mamaia, mai exact la ”Terasa cu flori” (zona Cazino), a scos la iveală un... atentat la sănătatea consumatorilor. Șeful ANPC, Marius Dunca, cel care a coordonat echipa de control, a rămas fără cuvinte când a constatat că multe dintre preparatele care erau în bucătărie nu aveau elemente de identificare și erau depozitate la temperaturi de 30 grade C, deși, în mod normal, temperaturile indicate erau între 2 și 8 grade C, astfel că unele dintre alimente erau deja alterate sau cu urme de mucegai. ”Nu se poate așa ceva. Cum poți să oferi clienților asemenea alimente?”, a spus, indignat, șeful ANPC. El a arătat, pe rând, fiecare preparat în parte găsit cu deficiențe. Astfel, existau alimente gătite ținute în găleți din plastic acoperite cu o folie, cu aspect și miros modificate, peștele nu avea elemente de identificare (termen de valabilitate, ce fel de pește era), iar creveții erau expirați din iunie. ”Smântâna pe care echipa de control a găsit-o în bucătărie avea urme de mucegai. Unii angajați au șters repede zona cu mucegai, dar inspectorii au consemnat deja în procesul-verbal”, a adăugat Dunca. Și asta nu a fost tot. Clienții erau și păcăliți. ”Am găsit cotlet de porc, în meniu, la 200 de grame, iar noi când l-am cântărit avea 180 grame, iar după ce se prepară mai scade vreo 30 de grame. Deci ajunge la 150 de grame, astfel consumatorul este înșelat. În plus, nici cântarele nu aveau verificare metrologică”, a declarat Dunca. Terasa a fost, ieri, închisă de ANPC, însă clienții care erau deja la mese au fost lăsați să-și termine consumația. ”Am aflat că este aici OPC-ul în control și că au găsit ceva nereguli. Dar nouă ne place mâncarea de aici. Este foarte bună. Cine știe ce s-a întâmplat”, a spus un client. Un altul, atunci când a aflat neregulile găsite, s-a rugat să nu pățească ceva. ”Acum am mâncat. Nu mai avem ce să facem. Să sperăm că nu se întâmplă nimic. Poate dacă se întâmplă ceva o să le cerem banii pe mâncare înapoi”, a spus un alt client. Șeful ANPC a spus că este prima deficiență majoră întâlnită până acum pe parcursul controalelor efectuate pe litoral. Terasa cu flori va primi și o amendă de până la 60.000 lei.