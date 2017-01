Ce au în comun 50 Cent şi Robert de Niro?

Rapperul de culoare şi unul dintre cei mai bine cotaţi actori americani din toate timpurile vor juca împreună în lung-metrajul "New Orleans", un thriller poliţist a cărui acţiune se desfăşoară în timpul uraganului Katrina. Filmul, care iniţial se numea "Microwave Park", prezintă povestea unui poliţist, rol ce va fi interpretat de Robert de Niro care crede că partenerul lui a fost ucis de uragan, dar descoperă că acesta a fost de fapt împuşcat. În momentul în care primeşte un nou partener, nimeni altul decît 50 Cent, personajul lui Robert de Niro începe să investigheze crima împreună cu acesta. Proiectul prevedea ca acţiunea să aibă loc în Los Angeles, dar planurile s-au schimbat după ce s-a întîmplat dezastrul natural din New Orleans. Filmările vor începe în februarie 2007, în regia lui Tim Hunter.

Dacă Robert de Niro poate fi văzut în cel mai recent film al său, thriller-ul de spionaj "The Good Shepherd", pe care l-a şi regizat şi 50 Cent a debutat, anul trecut, în filmul autobiografic "Get Rich Or Die Tryin'".