Ce au în comun cluburile și Moș Nicolae?

CONCERTUL TRUPEI COCO După lansarea de luna trecută a primului ei album la Constanța, în clubul Phoenix, trupa Coco revine la malul mării pentru un eveniment la care participarea va fi mult mai largă. În această seară, de la ora 20.00, la Culture Pub, local ce se află în incinta Casei de Cultură, trupa Coco își va prezenta albumul „Învingătorul”. Aflați într-un turneu național de promovare, membrii formației poposesc, în ajun de Moș Nicolae, la Constanța. Trupa este formată din: Micu Ionuț (Constanța) - tobe, Adrian Coco Tinca - bas, Monel Puia - clape și Mihalcea Alexandru - chitară. Adrian Tinca este fostul basist al trupei Compact, unde a activat timp de 10 ani, după moartea regretatului Teo Peter. Prețul unui bilet la acest concert este de 35 de lei.

ROCK CU ZIUA LIBERĂ Tot în această seară, rockerii din oraș vor putea urmări și un concert al trupei Ziua Liberă. Recitalul este programat de la ora 21.00, în cadrul „Saint Nikolay Party” de la Seawolves Club din zona Brătianu. Intrarea este liberă.

SEARĂ DE TANGO Localul La Historia de Argentina organizează, începând cu ora 21.00, o seară de tango argentinian alături de școala de dans Tango Magico. Evenimentul se desfășoară în regim support artist, astfel că cei dornici să practice și să învețe mișcările de tango pot achita suma de 15 lei.

„VINE, VINE MOȘ NICOLAE” Clubul Heaven's Hell din oraș a găsit o modalitate originală de a-și atrage și recompensa petrecăreții la noapte. După ora 22.30, DJ Kronk se va afla la platane, intrarea va fi liberă, iar cei care vor veni la bar cu sandale, papuci, espadrile, șlapi sau înotătoare de scafandru vor primi „cadouri” lichide.

Clubul Goblin organizează, în această noapte, petrecerea „Club Bangers Friday”. Va mixa Chesarion, intrarea va fi liberă, iar cei cu numele de Nicolae vor primi, după miezul nopții, tratații și oferte speciale.

Clubul Luv găzduiește petrecerea „All The Boots Are In Luv”, în cadrul căreia vor mixa Alexunder Base, DJ Maryo și DJ Smart iar intrarea va fi liberă. De asemenea, clubul Fratelli a programat, la noapte, petrecerea „Glitter in Fratelli”, cu DJ MK33 & DJ Johnny DaMix.