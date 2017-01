Ce au în comun Jessical Biel, Kate Hudson şi Scarlet Johansson?

Cînd toată presa scrie că iubitul ei s-ar putea să devină tatăl copilului altei femei, în mod cert, Jessica Biel nu trece prin momente prea plăcute. Protagonista serialului “Al Şaptelea Cer” se află de cîteva luni bune în Marea Britanie, unde filmează de zor, iar acasă, peste Ocean, iubitul său oficial, nimeni altul decît Justin Timberlake, îşi face de cap cu Kate Hudson. Idila lor nu a mai putut fi ţinută secretă şi chiar se speculează că frumoasa actriţă aşteaptă copilul lui Justin Timberlake. În aceste condiţii, Jessicăi Biel nu i-a rămas decît să caute disperată ajutor. Se pare că a găsit un sprijin exact la Scarlett Johansson, frumoasa despre care s-a zvonit înainte că i-a furat inima lui Justin Timberlake şi care acum trăieşte o poveste de dragoste cu actorul Ryan Reynolds. ”Jessica îşi doreşte foarte mult ca ea şi Justin să fie fericiţi şi să nu existe niciun fel de probleme. A vrut să primească însă sfatul unei femei despre cum trebuie să facă faţă răutăţilor scrise în ziare”, a povestit o sursă apropiată Jessicăi Biel.

Ca un adevărat psiholog, Scarlett Johansson a învăţat-o pe Jessica Biel că trebuie să ignore presa şi să se concentreaze asupra relaţiei sale. ”Jessica a primit cu mintea deschisă părerile lui Scarlett şi a apreciat onestitatea acesteia. I-a venit ideea ca, după ce va termina filmările la noua ei producţie, să o înveţe golf pe Scarlett Johansson şi în acest fel vor ieşi în patru, ea, prietena ei şi iubiţii lor”, a povestit un apropiat.

Cît despre Kate Hudson, aceasta chiar nu are probleme să ignore presa. După ce s-a scris că şi-a împins fostul iubit spre sinucidere, Kate Hudson nu pare să aibă prea multe regrete, ba chiar este dispusă să-i mai dea lui Owen Wilson o nouă şansă. De curînd, blonda de 29 de ani a fost surprinsă îndreptîndu-se spre casa din Malibu a fostului său amorez şi doar cu cîteva zile înainte, Owen Wilson a fost zărit în timp ce părăsea locuinţa celei de dragul căreia a vrut să îşi ia viaţa. Cei doi s-au despărţit în luna mai a anului trecut, după ce au fost împreună aproape un an. La trei luni după ce s-au separat, singur şi îndurerat, Owen Wilson a văzut fotografii cu fosta sa iubită în braţele altui bărbat şi a decis că nu mai are pentru ce să trăiască. Într-un gest disperat, starul a încercat să îşi ia viaţa. De la acel incident, Owen Wilson s-a ţinut pe cît posibil departe de atenţia media.