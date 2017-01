Ce au reclamat turiștii de Sărbători?

Dacă, pentru unii români, perioada Sărbătorilor a trecut cu bine, ei petrecând pe cinste, așa cum și-au propus, pentru alții, planurile au fost date peste cap. Unii dintre cei care au ales să petreacă în diferite stațiuni sau la restaurante au avut parte și de surprize neplăcute. Frig, mizerie sau mâncare de proastă calitate, așa au caracterizat, pe scurt, mulți români distracția de la sfârșit de an. Unii n-au rezistat și i-au pârât pe operatorii economici la Protecția Consumatorului. Și constănțenii i-au pus la treabă pe inspectori. Ei s-au arătat nemulțumiți că în restaurantul unde au petrecut era frig, farfuriile nu erau spălate, iar băutura s-a terminat înainte de miezul nopții. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a înregistrat, la sfârşitul lui 2014 şi începutul acestui an, 33 de sesizări privind petrecerea Sărbătorilor de Iarnă, majoritatea nefiind încă soluţionate, arată autoritatea, la solicitarea Mediafax. Potrivit reclamaţiei unor petrecăreți constănțeni, temperatura într-un restaurant (fără să-i fie precizat numele) era de 12 - 15 grade C, iar plângerile lor au fost ignorate. În plus, se mai arată în sesizare, aperitivul a fost foarte sărac şi servit în farfurii nespălate, paharele şi tacâmurile au fost insuficiente, iar la ora 22.00 consumatorii au fost anunţati că nu mai este whiskey, deşi băutura era inclusă în oferta free bar a restaurantului. Şi la Galaţi, o persoană care şi-a petrecut Revelionul într-un restaurant s-a plâns de frig, fum de ţigară şi lipsa unei instalaţii de aerisire, precum şi de zgomot şi de mâncarea rece. La Alba Iulia a fost, în schimb, reclamată atitudinea personalului dintr-un restaurant. Un client al unui restaurant din Aiud s-a plâns la Protecţia Consumatorului că personalul a refuzat să-l servească cu bere. La Durău, în Neamţ, o plângere a vizat nerespectarea meniului stabilit pentru Revelion, mai exact faptul că nu a inclus ţuică şi vin de colecţie, precum şi preparatele servite în ziua de 1 ianuarie, care nu corespundeau reţetelor tradiţionale. Și cei care au ales să petreacă pe Valea Prahovei au trimis reclamații la ANPC. Un alt petent, care achitase meniul de Revelion în avans la un local din Braşov, a fost anunţat că rezervarea respectivă a fost acordată altor clienţi. La Buşteni, unui client i-a fost anulată rezervarea pentru cazare pe motiv că nu a făcut rezervare şi pentru servirea preparatelor din meniul special de Revelion. Clientul unui restaurant din Azuga a reclamat prezenţa unei insecte în ciorba care i-a fost adusă şi un comportament arogant al bucătarului unităţii. Și condițiile de cazare au fost contestate de mulți români, care le-au considerat sub valoarea plătită. Pe lista neagră s-au aflat locuri de cazare din Sinaia, Sibiu, Păltiniş şi Azuga, dar și Bușteni. Pe lângă igrasia din camere, lenjerii rupte sau murdare, unii au reclamat și tacâmuri ruginite. ANPC nu a dat publicității numele niciunui hotel, pensiune, restaurant ce au fost reclamate de consumatori.