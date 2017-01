Ce bancă are cel mai ieftin card de credit?

Cea mai mică dobândă anuală efectivă (DAE) la un card de credit cu limită de 5.000 lei, de 14,38%, este oferită de BRD, potrivit unei analize a portalului moneycenter.ro. Cardul de credit MasterCard de la Alpha Bank vine cu o dobândă de 15,75% şi un comision anual de administrare de 10 lei. Perioada de graţie este de 55 zile. La Intesa Sanpaolo, dobânda la cardul de credit este 15,76%, însă DAE este mult mai mare (18,97%), întrucât comisioanele sunt destul de ridicate (30 lei administrarea, 15 lei emiterea). Dobândă sub 20% au şi cardurile Carpatica (DAE de 19,31%), CEC Bank (16,37%) şi ATEbank (16,99%). „Pentru cei care folosesc cardul de credit ca rezervă de lichiditate şi nu testează limitele împrumutului oferit, principalele criterii de comparaţie sunt taxa de emitere, cea de reînnoire şi comisionul anual de administrare. În acest caz, una dintre cele mai bune oferte o are Alpha Bank, care propune comision zero în primul an de utilizare a cardului de credit”, spun cei de la moneycenter.ro. Alte oferte interesante au ATEbank (comision anual de 20 lei, fără taxă de emitere) şi Banca Transilvania (comision anual de 25 lei).