Ce beneficii am avea dacă am lucra doar 6 ore pe zi?

Salariații din România ar putea trece la un program zilnic de 6 ore de muncă, după ce țările scandinave au încercat acest model și s-a dovedit a fi benefic pentru cetățeni. Potrivit unui experiment suedez, sistemul de lucru de 6 ore pe zi îmbunătățește viața oamenilor, îi ajută să își găsească echilibrul între muncă și viața personală și crește productivitatea. În opinia psihologului Dan Ivănescu, președintele Asociației „Sănătate Mintală pentru Calitatea Vieții“, românii ar fi pregătiți să facă această schimbare, asta pentru că societatea românească pune accent pe emoțional, iar orice schimbare în avantajul nostru acționează ca un impuls sau o motivație. “Un astfel de program, mai concentrat, ne-ar oferi posibilitatea să acordăm acele 2 ore în plus pe zi familiei, vieții personale și am fi mai mulțumiţi de noi deoarece am reuși să obținem rezultatele dorite într-un timp mai scurt. Să nu uităm că, la ora actuală, ocupăm locuri fruntașe în UE în ceea ce privește numărul de ore lucrate, dar trăim mai prost, din punct de vedere financiar, decât restul europenilor”, afirmă psihologul. Acesta subliniază că modul în care muncesc românii este deficitar, având obiceiul de a sta multe ore la muncă, dar munca efectivă fiind mult mai mică.