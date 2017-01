Ce boală netratată duce la accident vascular sau infarct!

În agitația de zi cu zi, ignorăm semnele pe care le dă organismul. Chiar dacă starea generală nu este tocmai bună, punem totul pe seama oboselii, a stresului, fără să știm că în spatele lor ar putea sta, de fapt, o boală care, încet-încet, ne poate omorî cu zile. Este vorba despre hipertensiunea arterială (HTA). Pentru a afla dacă suferim de ea sau nu, trebuie să cerem ajutorul medicului de familie, la început, mai ales dacă resimțim nu de puține ori: amețeli; vertij; durere în piept; transpirații; tulburări de vedere; țiuituri în urechi; confuzie; dispnee; palpitații.

ZI MONDIALĂ Pentru că HTA este atât de importantă, la nivel mondial s-a stabilit și o zi pentru a o marca, astfel încât populația să fie atenționată - 17 mai, începând din 2005. Ziua este promovată anual de Liga Mondială a Hipertensiunii (World Hypertension League-WHL), în parteneriat cu Societatea Internațională de Hipertensiune (International Society of Hypertension - ISH) și cu alte organizații. Pentru perioada 2013 - 2018 a fost stabilită tema ”Cunoaște-ți valorile tensionale”, pentru a promova măsurarea corectă și constantă a tensiunii arteriale ca modalitate de prevenire și menținere sub control a hipertensiunii. Tema a fost stabilită în contextul în care statisticile globale indicau faptul că doar 50% dintre persoanele cu HTA erau conștiente de faptul că aveau, de fapt, tensiunea arterială crescută și că doar câteva comunități înregistrau o rată de conștientizare mai mare de 75%. În unele dintre acestea, gradul de conștientizare este foarte scăzut, coborând sub 10%, după cum menționează ISH pe site-ul său, ish-world.com.

NU E DE GLUMĂ! HTA este principalul factor de risc al apariției bolilor cardiovasculare. Netratată, această boală poate determina apariția accidentului vascular cerebral, a infarctului de miocard sau a insuficienței renale, afecțiuni care se soldează cu o mortalitate crescută și/sau invaliditate severă. Creșterea tensiunii arteriale reprezintă în continuare o problemă de sănătate publică în România: una din patru persoane suferă de hipertensiune, una din două persoane este tratată și una din patru persoane tratate urmează tratamentul corect (conform ultimului studiu SEPHAR II - Studiu Epidemiologic asupra Prevalenței Hipertensiunii Arteriale și a Riscului Cardiovascular în România). HTA este o boală care îi poate afecta şi pe adolescenţii care nu mănâncă sănătos şi nu fac sport. „Aici trebuie umblat la segmentul acesta de copilărie şi adolescenţă, pentru că, după aceea, schimbările sunt şi mai greu de făcut (poate să apară HTA şi la un adolescent cu un regim de viaţă nesănătos - n.r.). La cei cu HTA, sigur scade media de vârstă, pentru că fac complicaţii“, explică specialiștii.

BINE DE ȘTIUT Dacă aveţi hipertensiune arterială şi fumaţi, riscul decesului prin infarct miocardic sau insuficienţă cardiacă este de 3-5 ori mai mare decât în cazul unei persoane care nu fumează. În plus, riscul de deces prin accident vascular cerebral este dublu.