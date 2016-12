Ce câştigi când devii voluntar?

Derulată sub motto-ul „Recreează-te prin voluntariat!”, în Săptămâna Naţională a Voluntariatului care a debutat ieri, la Constanţa, vor fi desfăşurate mai multe activităţi legate de mişcare, sănătate şi seminarii pentru conştientizarea beneficiilor în privinţa dezvoltării personale prin voluntariat. În cadrul acestor acţiuni, elevii claselor a X-a şi a XI-a ale Liceului Teoretic „George Emil Palade” au aflat ieri despre beneficiile voluntariatului de la preşedintele Asociaţiei „Civicum Voluntaris“, Andrei Şeitan. „Voluntariatul este legat de dezvoltarea personală. Adică, atunci când începi din şcoală să faci voluntariat, te dezvolţi şi pe partea de abilităţi, aptitudini şi competenţe. Toate aceste schimbări le-am trăit în primul rând şi le-am observat, ulterior, la colegii cu care am lucrat”, a spus Şeitan. El a completat că elevii caută să obţină avantaje, de cele mai multe ori financiare, pentru a se implica în acţiuni de voluntariat, dar sunt interesaţi să obţină şi competenţe care să le înlesnească intrarea pe piaţa muncii, aşa că îşi doresc să facă voluntariat. Modul interactiv de prezentare a voluntariatului în clase i-a atras pe elevi să îşi spună părerea şi să pună întrebări despre voluntariat, unii dintre ei fiind deja membri într-o asociaţie. Karina Andronache, elevă în clasa a XI-a A, spune că ar fi interesată să se înscrie într-o organizaţie, însă momentan nu îi permite timpul. „Prin voluntariat putem să îi ajutăm pe oamenii care nu se pot descurca singuri şi putem să ne dezvoltăm noi, să devenim mai pozitivi. Eu am fost voluntar în şcoala generală şi participam la diferite acţiuni”, a spus eleva. „Elevii noştri au fost implicaţi în multe activităţi de voluntariat din domeniul social, în spitalele din Constanţa. Noi sprijinim voluntariatul prin faptul că sprijinim prezentările în liceu ale diferitelor asociaţii, pentru ca elevii să ştie de aceste acţiuni, şi apoi îi susţinem mai departe, în măsura în care putem”, a declarat directorul Liceului Teoretic „George Emil Palade”, Laurenţia Diaconu.