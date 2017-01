Ce caută românii când pleacă în vacanță

Turiștii care ajung pe litoral au devenit mai pretențioși și caută pachete turistice complexe, de tip all inclusive sau care cuprind facilități de agrement și distracție de tip resort, spun agenții de turism. Față de anul trecut, cererea pentru servicii all inclusive pe litoralul românesc a crescut de trei ori, în timp ce prețul pachetelor de acest tip a scăzut cu peste 6%, a anunțat vineri, într-o conferință, managerul general al tour-operatorului Mareea, Marius Usturoiu. ”Credem în litoralul românesc ca produs și ne așteptăm la un sezon bun în acest an. Studiul pe care l-am realizat, raportat la anul precendent, a arătat că în perioada 1 octombrie 2014 - 15 mai 2015 s-a înregistrat o creștere cu 11% la rezervările de vară”, a spus Usturoiu. El a adăugat că cea mai mare surpriză care a reieșit în urma studiului este creșterea cu 289% a numărului de turiști care au ales, până în acest moment, hoteluri cu facilități all inclusive, în timp ce valoarea vânzărilor a crescut cu 271%. În prezent, 50% din totalul rezervărilor sunt pentru stațiunea Mamaia, iar restul pentru celelalte stațiuni de pe litoral, iar acest lucru se datorează și acțiunilor de promovare derulate în ultimii ani.

PE LITORALUL ROMÂNESC SUNT DISPONIBILE APROXIMATIV 4.500 DE LOCURI ÎN SISTEM ALL INCLUSIVE.

Creșterea numărului de turiști este determinată și de orientarea românilor către piața internă, în detrimentul destinației Bulgaria, care începe să piardă teren în preferințele românilor. De asemenea, Mareea a anunțat că, de anul viitor, aproximativ 5.000 de turiști polonezi vor ajunge pe litoralul românesc cu o cursă charter Polonia - România.

PROMOVARE PENTRU ROMÂNI Președintele interimar al Autorității Naționale pentru Turism, Mirela Matichescu, a subliniat importanța unei acțiuni continue de promovare a turismului pe piața internă, nu doar în străinătate. ”Știm că, în ultimii ani, România și-a pierdut foarte mult turiștii. Piața internă este extrem de importantă, iar românii trebuie atrași, trebuie incitați prin produse pentru a descoperi și a reveni la locurile pe care le vizitează”, a spus Matichescu. Ea a adăugat că prin legea voucherelor de vacanță, care așteaptă ultimul aviz favorabil și normele de aplicare, turismul românesc este sprijinit la noi în țară. Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, a cerut în numele investitorilor din turism, ca de fiecare dată, sprijinul autorităților locale și consideră că soluția o constituie înființarea unui Minister al Turismului, dar și o agenție de sprijinire a investitorilor importanți, care să faciliteze relațiile între patronate și autorități, dar și a unui institut de promovare, condus de mediul privat cu sprijinul statului. Alături de președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, Murad a cerut introducerea impozitului forfetar, proiect ce a rămas blocat în Camera Deputaților, după ce Senatul l-a avizat favorabil. ”Sunt convins că nu există comunicare între noi, ca mediu privat, și clasa politică. Dacă nu există o comunicare sănătoasă și permanentă, înseamnă că e greu să înțelegi un lucru așa, de azi pe mâine. Și atunci amânarea e cea mai confortabilă pentru legile parlamentare”, a spus Murad.