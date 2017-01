Ce comportament generează Pokemon Go? E pericol...

Jocul care a isterizat întreaga planetă și care a ajuns și în România, Pokemon Go, a pus stăpânire pe amatorii de jocuri video. Problema este că în vreme ce unii psihologi spun că jocul ar fi benefic pentru sănătate, în sensul că pe mulți îi poate scăpa de depresie, alți specialiști au ajuns la concluzia că efectele pot fi negative, pornind de la dependență și până la un comportament autist. Și totuși, contactat de Mediafax, psihologul Mihai Copăceanu spune că e prea devreme să putem măsura efectele jocului, însă putem deduce, din experiența jocurilor video, că va avea un efect similar asupra psihicului jucătorilor. „Astfel de jocuri sunt foarte atrăgătoare, îți captează atenția, „captivant” este cel mai potrivit cuvânt pentru Pokemon Go. Practic, este un joc atât de captivant încât ajungi să ignori realitatea din jurul tău, nu este ca o carte, spre exemplu, care este un obiect static, îți pune mintea în mișcare, dar nu interacționează cu tine. Jocul, în schimb, prin asta atrage, prin interacțiune, prin feedback, și stimulează dorința naturală de a explora, de a cerceta, dar și curiozitatea. Este util pentru persoanele care suferă de anxietate, care se izolează social stând numai în casă. Ceea ce face un astfel de joc este să-ți schimbe dispoziția mentală pe moment”, a explicat Copăceanu. La rândul său, psihologul Diana Ioaneș, care lucrează cu elevi la Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”, spune că jocul stimulează un comportament autist. Cât despre părerea copiilor, Tudor, olimpic național la Informatică, spune că joacă Pokemon Go de 3 zile. „Ce pot să zic, merg prin parc și caut pokemoni cam două-trei ore pe zi, dar nu cred că va crea dependență, eu deja am început să mă plictisesc”, a spus Tudor.

INCREDIBIL

O companie de căi ferate din Danemarca, ProRail, a depus plângere că jucătorii vânează pokemoni pe căile ferate, iar jucătorii din Bosnia au fost avertizați să aibă grijă să nu se joace Pokemon Go în câmpurile minate rămase în urma războiului din anii '90. În Guatemala, un tânăr de 18 ani, Jerson Lopez de Leon, a fost împușcat mortal în timp ce juca Pokemon Go, fiind prima victimă de care se știe în legătură cu acest joc. Poliția locală a speculat că victima a fost găsită de către atacatori cu ajutorul GPS-ului de care se folosește aplicația, potrivit ziarului britanic „The Independent“. Nu în ultimul rând, Arabia Saudită ia în considerare interzicerea jocului, având în vedere că la ei sunt interzise deja cărțile de joc cu pokemoni.