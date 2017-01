Ce concluzie a tras ISJ în scandalul de la Școala ”Dan Barbilian”

23:19:49 / 26 Mai 2015

Ce relatii are director STAN prin sotul dansei?

Chiar nu inteleg ce se intampla acolo. Directorul scolii este coleg nu face parte din INCHIZITIE. Comportamtul directorului este din alta epoca, se ascunde sub lege sau nu are comunicare, are numai pile sus puse. CARE SUNT? NU INTELEGE CA ARE COLEGI, NU SLUGO? Da ca nu itelege cred ca trebuie sa plece, pentru ca menirea unui PROFESOR este sa INTELEAGA.