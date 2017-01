Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să studiezi în Marea Britanie?

Dacă te-ai gândit să studiezi în universități din Marea Britanie, cu siguranță ai văzut ce cursuri vei urma și care sunt condițiile pentru a reuși să fii admis la una din instituțiile de învățământ. Probabil că ai căutat informații despre competențele lingvistice pe care trebuie să le atingi și care este procedura pentru obținerea tuturor aprobărilor pentru a fi admis. Din fericire, un ajutor prețios vine din partea universităților, agenților și a altor organizații care oferă informații tinerilor ce doresc să studieze în Marea Britanie. Candidații din România nu trebuie să obțină viză și chiar pot primi finanțare din partea Guvernului britanic. Totuși, ei trebuie să se conformeze cerințelor de limbă engleză, impuse de instituțiile la care aplică. În ceea ce privește atestările, certificatele Cambridge English: Proficiency și Advanced sunt acceptate pentru cursurile universitare sau postuniversitare. Totodată, cursanții din spațiul UE pot utiliza certificatul Cambridge English: First, pentru orice tip de studii preuniversitare, anunță reprezentanții Cambridge English. Pentru mai multe detalii, puteți accesa pagina de întrebări și răspunsuri de pe website-ul Cambridge English: http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/visas-and-immigration/uk/study. De asemenea, puteți participa la târgul educațional World Education Fair, pe care Integral Edu îl organizează și în acest an la hotelul Ibis din Constanța, pe 23 februarie. În cadrul evenimentului, aveți ocazia să discutați direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și să aflați concret ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a fi admiși la studii în Marea Britanie.

Citește și:

Oportunitate pentru cei cu venituri mici care vor să studieze în SUA

Cum puteți obține burse pentru a pleca la studii în străinătate