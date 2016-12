Ce conțin pastele făinoase? Le mai mâncați?

Specialiști ai InfoCons au realizat un nou studiu pe piața din România. De data aceasta, au analizat 95 de produse tip paste făinoase, pe baza informațiilor de pe etichetă, provenind de la 10 producători/furnizori/distribuitori: Sammills Distribution SRL, Parmafood Group Distribution SRL, Pangram SA, Serpico Trading SRL, Romco SRL, Econatura Life Concept SRL, MP Băneasa Paste SA, Maresi Foodbroker SRL, Kitchen Food Services SRL, Herba Ricemills Rom SRL. ”Numărul de E-uri (aditivi alimentari) conținute în produsele ce au făcut obiectul studiului variază”, potrivit unui comunicat al InfoCons. Pastele făinoase sunt cunoscute sub diferite denumiri, depinzând de mărime, formă și zona geografică, dar dintre cele mai renumite InfoCons a enumerat: Bucatini, Spaghetti, Pipe Rigate Tricolore, Capellini, Fettucine, Cannelloni, Fusilli, Vermicelli, Tăiței cuiburi, Mezze penne, Conchiglioni, Fidea, Pappardelle, Tăiței lungi, Macaroni, Penne rigate, Lasagne, Cornetti Rigati, Tagliatelle, Ravioli, Basme, Spahettoni, Tăiței lați, Melci spiralați, Farfalle. ”În ceea ce privește numărul de E-uri conținute de produsele ce au făcut obiectul studiului, 97,9% nu prezintă aditivi alimentari, 1,05% din produsele analizate conțin 2 E-uri și 1,05% din produsele analizate conțin 3 E-uri”, potrivit InfoCons. Toate produsele au menționat gramajul pe etichetă, acesta variind de la 122 de grame până la 500 de grame pe produs. 90,52% din produsele analizate au menționată pe etichetă și valoarea energetică - între 115 și 378 kcal per 100 grame. Carbohidrații sunt menționați pe etichetele a 90,52% din produsele analizate și au valoarea cuprinsă între 21,8 grame per 100 grame și 76,3 g per 100 grame. Conținutul de sare este menționat în cazul a 67,36% din produsele analizate, cu valoarea cuprinsă între 0,002 grame și 5 grame, iar 68,42% din produsele analizate au menționat conținutul de alergeni.

Studiul face parte dintr-un proiect de monitorizare a produselor și serviciilor comercializate pe piața românească, derulat de InfoCons în cadrul consorțiului International Consumer Research & Testing pentru produse și servicii la standarde europene. InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor - membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.