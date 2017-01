Ce conțin pateurile de ficat? Mai mâncați?

10:49:49 / 19 Iulie 2016

Sa vedem cine e domnu` conf. univ. dr. Costel Stanciu

Deci domnul acesta are mai multe titluri decat nume proprii - persoane capabine daca ne uitam la rata de promovabilitate la BAC de acum. Hai sa vedem - incepe ca silvicultor (aranjarea padurilor). Dupa revolutie vede o oportunitate si se inscribe la ASE (ca inca mai insemna ceva...) si termina in 1995 o economie/management. Fericit absolvent, reuseste sa se angajeze ca preparator universitar la aceeasi ASE, dupa care creste la asistent universitar si lector. Din 2010 este si conf. univ. dr. Din 1995 cand a terminat facultatea, persevereaza si se inscrie la studii aprofundate (1995-1996), apoi la doctorat (1996-2000) cu niste post-universitare intre (1999-2000). Face o pauza de 2 mandate prezidentiale (8 ani) si in 2008 incepe si o licenta (de data asta in drept) pe care o termina in 2010. Mai interesant e ca incepe si un masterat (tot in drept) chiar in mijlocul licentei (2009) si il si termina in 2010 (adica inainte de licenta). Ce mi-as fi dorit si eu sa fiu asa capabil....