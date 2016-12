Ce conţinea o revistă pentru femei acum 100 de ani

Una dintre cele mai cunoscute reviste pentru femei, ”Woman\'s Weekly”, a ajuns la vârsta de 100 de ani. În 1911, când a fost lansată, revista costa un penny şi se adresa fiecărei femei şi fiecărei case, oferind sfaturi despre orice, de la eliminarea kilogramelor în plus până la modă. Revista conţinea rubrici de sfaturi pentru carieră, reţete culinare, poveşti de dragoste trăite de femei, sfaturi pentru pierderea în greutate, sfaturi de modă şi chiar pentru mărirea bustului.

”Acum 12 ani m-am îndrăgostit la prima vedere de o domnişoară de 17 ani care mi-a devenit soţie. Am fost foarte impresionat de manierele ei şi de sentimentele ei şi cred că acest lucru m-a făcut să o iubesc în mod inconştient. Am curtat-o cinci ani şi suntem căsătoriţi de şase, sub ghidarea lui Dumnezeu”, scria un cititor despre povestea sa de dragoste în 1911. Revista conţinea şi oferte pentru cititori: oricine putea primi gratuit frunze aromate, folosite pentru a parfuma mănuşile sau batistele, dacă completa un cupon şi cumpăra mai mult de un produs cosmetic. Revista le dădea femeilor sfaturi de slăbit, vorbindu-le acestora despre un tratament numit Antipon, care conţinea ”ingrediente vegetale inofensive” şi promitea să elimine grăsimea acumulată în plus. Chiar şi în urmă cu 100 de ani, femeile erau preocupate de dimensiunea bustului lor, aşa că revista relata poveşti despre femei care au reuşit să îşi mărească sânii. Mărturia unei femei în rubrica despre ”Dezvoltarea bustului, nervi odihniţi şi planul de sănătate perfect” era extrem de citită. ”Până când am aflat despre secretul dezvoltării bustului, de care mă bucur în prezent, oamenii se uitau la mine ca la o femeie cu o siluetă slabă. Hainele mele nu stăteau bine şi nu aveam parte de admiraţia care este atât de plăcută pentru o femeie”, se scria în articol.