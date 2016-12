Ce cred evaluatorii ARACIP despre școlile constănțene de la țară

08:02:47 / 28 Aprilie 2015

scolile constantene

nu stiu daca intra in atributiunile inspectoratului si evaluarea scolii din satul Tepes Voda care a fost desfiintata abuziv de primar, aceasta scoala a dat generatii de intelectuali inainte se facea carte si erau administrate scolile cu drag de munca acum scoala din sat care se afla in centru este un cuib de adunatura de copiii lasati nesuprave gheati certati cu legea de altfel locuitorii satului se confrunta cu cea mai mre infractionalitate de cind este stul de ce??? pentru ca satul nu mai are scoala, politie, paza caraula de noapte, doar biserica a mai ramas care din cind in cind mai face slujbe....macar acum inspectoratul sa faca ceva si pentru satul nostru sa aduca valoarea scolii la rangul care a fost...