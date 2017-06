Ce crede procurorul general despre pragul valoric la abuzul în serviciu

Procurorul general Augustin Lazăr a declarat, luni, legat de propunerea Ministerului Justiţiei privind impunerea unui prag valoric pentru a pedepsi penal infracţiunea de abuz în serviciu, că Ministerul Public a avut deja un punct de vedere pe această temăm iar acesta este că nu trebuie impus un prag valoric pentru această infracţiune. Disensiuni între instituţii cu privire la pragul pentru abuzul în serviciu. "Noi avem deja un punct de vedere al Ministerului Public şi îl găsiţi pe site. Nu revenim la ceea ce am spus, avem un punct de vedere fără prag", a arătat procurorul general Augustin Lazăr, luni, înainte de şedinţa plenului CSM. Curtea Constituţională a explicat marţi, în minuta deciziei referitoare la excepţia de neconstituţionalitate ridicată de fosta soţie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, că legiuitorul are obligaţia de a stabili un prag valoric pentru abuzul în serviciu, precizând că reglementarea valorii pagubei şi gravitatea vătămării rezultate din comiterea faptei de abuz în serviciu este necesară pentru delimitarea răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridică. Guvernul Grindeanu a încercat impunerea unui prag valoric, sub care abuzul în serviciu să nu fie considerat infracţiune, în cuantum de 200.000 prin OUG 13. În urma protestelor masive de stradă, ordonanţa a fost abrogată câteva zile mai târziu, înainte de a fi intrat în vigoare. Liviu Dragnea a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, procurorii stabilind prejudiciul la suma de 108.000 lei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, că aşteaptă publicarea în Monitorul Oficial a motivării deciziei Curţii Constituţionale referitoare la necesitatea stabilirii unui prag valoric pentru infracţiunea de abuz în serviciu, apoi va demara consultări publice şi abia pe urmă va stabili nivelul pragului care să facă diferenţa între răspunderea contravenţională, administrativă şi penală în cazul abuzului în serviciu. ”Am spus de nenumărate ori: aşteptăm decizia Curţii Constituţionale, motivarea acesteia. Voi face dezbateri publice cu societatea civilă, cu profesioniştii Dreptului. Împreună vom identifica pragul rezonabil de natură să facă diferenţa dintre răspunderea contravenţională, răspunderea administrativă, răspunderea penală”, a declarat Tudorel Toader.