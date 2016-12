Ce credeau cu adevărat Steve Jobs şi Bill Gates unul despre celălalt

MAI MULT DECÂT PRIETENIE Ca parteneri şi rivali, au construit industria computerelor în două stiluri total diferite. Steve Jobs era un puşti de clasă mijlocie din California, care ţinea sub control toate produsele şi punea accent deosebit pe design. Bill Gates provenea dintr-o familie înstărită din Washington, pe care nu-l interesa foarte mult designul produselor sale. ”Fiecare se credea mai deştept decât celălalt, dar Steve l-a tratat întotdeauna pe Bill ca fiindu-i inferior, în special atunci când venea vorba despre gust şi stil. Iar Bill se uita de sus la Steve, pentru că acesta nu se pricepea la programare”, i-a povestit un fost angajat al Macintosh biografului Walter Isaacson. Iată câteva selecţii din biografia lui Steve Jobs, scrisă de Walter Isaacson, unele dintre cele mai elocvente exemple despre relaţia dintre cei doi şi despre ceea ce gândea fiecare despre celălalt.

”Steve Jobs era fundamental ciudat şi imperfect pentru o fiinţă umană”, a declarat Bill Gates. ”Nu ştia mare lucru despre tehnologie, dar avea un instinct extraordinar pentru lucrurile care urmau să prindă la public”, a mai spus acesta. Când Apple se gândea să cumpere NeXT, Bill Gates i-a spus lui Amelio, fost director executiv la compania lui Steve Jobs: ”Nu înţelegi că Steve Jobs nu ştie nimic despre tehnologie? Este doar un om de vânzări foarte bun. Nu ştie nimic despre inginerie şi 99% din ceea ce spune şi gândeşte este greşit. De ce Dumnezeu să cumpăraţi gunoiul ăla?”

La rândul său, Steve Jobs spunea despre BillGates că ”pur şi simplu nu are imaginaţie şi nu a inventat nimic niciodată, de aceea i se potriveşte mai bine poziţia de filantrop”. ”A copiat ideile altora fără niciun fel de jenă”, a continuat acesta. ”Singura problemă cu Microsoft este aceea că nu are gust. Şi când spun asta mă refer la nivel macro, adică nu au idei originale care să aducă plus valoare produselor lor”, a mai declarat acesta despre compania Microsoft. ”Lui Bill îi place să creadă despre el că este un om care produce, dar nu este aşa. Este în primul rând om de afaceri şi pentru el este mai important să facă afaceri, decât să facă produse deosebite. A ajuns cel mai bogat om al planetei, pentru că a vrut să ajungă bogat şi i-a reuşit. Nu ăsta a fost ţelul meu în viaţă. Îl admir pentru compania pe care a ridicat-o, este impresionantă şi mi-a făcut plăcere să lucrez cu el. Este inteligent şi are simţul umorului”, a mai spus Steve Jobs.

O PERSONALITATE COMPLEXĂ Steve Jobs, care este considerat un vizionar şi un geniu, a avut şi o latură întunecată, care a fost descrisă într-o biografie apărută după moartea cofondatorului Apple. Este bine ştiut faptul că Steve Jobs era un vizionar, un inovator genial cu o personalitate carismatică, care a reuşit să schimbe o întreagă industrie doar prin puterea voinţei. Jurnalistul Walter Issacson a început autobiografia lui Jobs, în strânsă colaborare cu acesta, scrierea cărţii continuând până în ultimele zile de viaţă ale acestuia. Imaginea fondatorul Apple este construită pe baza unor antiteze, în carte fiind prezentate cele două ”măşti” ale lui Steve Jobs.

Succesul cărţii este pus pe seama picanteriilor din viaţa fondatorului Apple. ”Steve cel bun” era genial, carismatic, un alchimist care a transformat o companie de computere pe moarte în aur. ”Steve cel rău” era irascibil, nepoliticos, ranchiunos, un om care îşi umilea angajaţii în public, îşi asuma meritele pentru lucruri pe care nu le făcuse sau îşi parca maşina pe locurile pentru persoanele cu handicap. Timp de câţiva ani, chiar a negat paternitatea fiicei sale. Nu este singurul care a reuşit în viaţă ”ajutat” de calităţile sale întunecate, ba chiar apucăturile sale au ajuns să fie copiate de diverşi manageri. Lozinci de genul: ”Dacă Jobs a fost un nemernic şi totuşi a fost cel mai puternic manager de pe planetă, atunci eu voi fi un nemernic şi mai mare şi poate aşa voi avea şi mai mult succes decât el”, fiind prezentate ca adevărate reţete ale succesului. Autorul cărţii este de părere că ar putea fi declarat unul dintre ”cei mai groaznici manageri ai tuturor timpurilor”.

UN COMPORTAMENT REPROBABIL Unul dintre capitolele introduse în carte este intitulat ”The Virtues of Assholes” şi îl are ca personaj central pe Steve Jobs. Aici sunt prezentate mai multe dovezi în care felul de a fi al managerului a impulsionat angajaţii şi a ajutat în mod decisiv la succesul companiei. Jocurile psihologice la care recurgea Steve Jobs cu angajaţii săi sunt considerate cheia succesului în afaceri. În acest moment, spaţiul virtual este plin de articole motivaţionale ce îl au ca model central pe răposatul manager Steve Jobs. În cele mai multe cazuri, articolele se concentrează pe modelul pozitiv al lui Steve, pe calităţile sale, însă nu va mai dura mult până când tirania sa va fi folosită ca o buna tactică de afaceri.

Biografia lui Steve Jobs a avut parte de un succes uriaş în SUA, fiind una dintre cele mai citite cărţi ale momentului. În prima săptămână de la lansare au fost vândute 379.000 de exemplare. Cartea, apărută sub semnătura lui Walter Isaacson, a stârnit nenumărate controverse şi a reuşit să modifice percepţia masei despre carismaticul fondator al companiei Apple.