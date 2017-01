Ce crește riscul de mortalitate a nou-născutului?

Luarea în greutate, chiar și moderată, între prima și cea de-a doua sarcină duce la o creștere a riscului de naștere a unui copil mort sau care să moară în primul an de viață, conform concluziilor unui studiu suedez publicat recent, transmite AFP, citat de Agerpres. Studiul, publicat în ultimul număr al revistei britanice „The Lancet“, a fost realizat pe mai mult de 450.000 de suedeze care au născut de două ori în perioada 1992 - 2012. Cercetătorii au evaluat evoluția în greutate între cele două sarcini și au remarcat că femeile care s-au îngrășat cel mai mult în acest interval de timp - adunând peste 11 kilograme - se confruntau cu un risc cu 55% mai ridicat de a pierde fătul la naștere față de cele care și-au păstrat constantă greutatea. Tot în cazul femeilor care au luat în greutate între cele două sarcini s-a observat și o creștere cu 29% a riscului de mortalitate a copilului în primul an de viață. Creșterea riscului de mortalitate este proporțională cu luarea în greutate în cazul femeilor care au avut o greutate normală în timpul primei sarcini, conform studiului coordonat de profesorul Sven Cnattingius de la Institutul Karolinska din Stockholm. ”Aproximativ o cincime dintre femeile din studiul nostru au luat suficient de mult în greutate între cele două sarcini pentru a rezulta o creștere cu 30% până la 50% a riscului de a aduce pe lume un copil mort și, respectiv, cu 27% până la 60% a riscului de a-și pierde copilul în primul an de viață al acestuia”, a precizat prof. Cnattingius. În cadrul studiului s-a ținut cont și de ceilalți factori de risc, așa cum sunt tabagismul, vârsta mamelor sau nivelul lor de educație.