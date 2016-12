CE dă aproape 6 milioane de euro pe programe Life+ pentru România

Comisia Europeană (CE) a aprobat României cinci proiecte pentru programul Life+, aferente anului 2008, în valoare totală de 5,9 milioane euro, contribuţia comunitară ridicîndu-se la aproape 3,77 milioane euro, potrivit unui comunicat prezentat ieri de executivul european. La nivelul UE, CE a aprobat 196 de proiecte pentru acest program, care are trei componente - Life+ Natură şi Biodiversitate, Life+ Politică şi Guvernare de Mediu, Life+ Informare şi Comunicare - în valoare totală de 199 milioane euro, din care contribuţia UE se cifrează la 107 milioane euro. Cele mai multe proiecte au fost aprobate pentru Italia (40, în valoare totală de 92,5 milioane euro), Spania (36, de 64,1 milioane euro) şi Germania (18, de 66,7 milioane euro), iar cele mai puţine pentru Cehia (1, de 0,8 milioane euro). În cazul României este vorba de patru proiecte pe Life+ Natură şi Biodiversitate, precum şi unul pentru Life+ Informare şi Comunicare. Primul proiect se referă la aplicarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea ursului brun din Carpaţii Orientali, pentru care UE alocă 386.300 euro, iar bugetul total este de 515.066 euro, cel de-al doilea vizează conservarea acvilei ţipătoare mici, la care contribuţia UE este de 1,41 milioane euro din totalul de 1,884 milioane euro. Al treilea proiect se referă la conservarea şi restaurarea sitului de importanţă comunitară Călimani-Gurghiu, pentru care UE a alocat 705.744 euro din totalul de 941.620 euro, iar cel de-al patrulea proiect al acestei componente urmăreşte conservarea speciilor de lilieci din Munţii Pădurea Craiului, Bihorului şi Trascău, al cărui buget total este de 1,286 milioane euro, din care UE alocă 643.288 euro. Proiectele vor începe în 2010 şi au perioada de derulare cuprinsă între 36 şi 48 de luni. Cel de-al cincilea proiect are în vedere promovarea produselor verzi, bugetul total fiind de 1,269 milioane euro, iar contribuţia comunitară de 618.000 euro. CE a mai aprobat României alte patru proiecte în 2007, cu o alocare comunitară de peste 2 milioane euro, care sînt în prezent în curs de derulare. Potrivit datelor Ministerului Mediului, pentru anul 2009, bugetul alocat de Comisia Europeană acestui program este în valoare de 250 milioane euro, din care pentru România acesta este de 10,9 milioane euro. Proiectele pentru sesiunea din 2009 au putut fi depuse pînă pe 15 septembrie, iar anunţul privind cele selectate va avea loc anul viitor. Life+ este instrumentul financiar pentru mediu al UE, care asigură suportul pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii şi a legislaţiei comunitare în materie de mediu, în special a obiectivelor celui de-al şaselea Program Cadru de Acţiune pentru Mediu. Life+ a intrat în vigoare pe 9 iunie 2007 şi este format din trei componente: Life+ Natură şi Biodiversitate, Life+ Politică şi Guvernare de Mediu, Life+ Informare şi Comunicare. Printre obiectivele componentei Life+ Natură şi Biodiversitate se numără aplicarea politicii şi legislaţiei comunitare privind natura şi biodiversitatea, atît la nivel local, cît şi regional, precum şi dezvoltarea ulterioară şi punerea în aplicare a reţelei Natura 2000, cuprinzînd habitatele şi speciile din zona de coastă şi marină. Life+ Politica şi Guvernare de Mediu are mai multe obiective specifice, inclusiv pentru domenii prioritare, precum schimbările climatice, mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, precum şi resursele naturale şi deşeurile, iar Life+ Informare şi comunicare contribuie la difuzarea informaţiei şi sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv în cazul prevenirii incendiilor forestiere, precum şi la susţinerea măsurilor complementare, precum acţiuni şi campanii de informare şi comunicare, conferinţe şi instruiri.