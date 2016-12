Ce e ştire TV şi ce nu

De fiecare dată când undeva în lume e ceaţă – adică probabil zilnic - peste tot se închid temporar aeroporturi şi porturi. Există buletine meteo specifice, pe canale specializate şi uneori pe CNN, BBC ş.a. despre starea aeroporturilor. În România, de fiecare dată când e ceaţă, televiziunile fac câte o ştire, plasată undeva în primele trei din jurnalul principal, despre închiderea porturilor şi aeroporturilor, devierea unor curse care trebuiau să aterizeze la Bucureşti şi-au ajuns la Constanţa sau invers. Ştirile astea sunt un fel de fapt divers, n-au caracter informativ pentru cei afectaţi de fenomenele în cauză. Ţin de “picanterie: “uite, dom’ne, ce-au păţit ăia!” Nu noi, “ăia”. Imaginaţi-vă acum câte ştiri se fac săptămânal, la televiziunile olandeze sau britanice, despre închiderea temporară a operaţiunilor din porturile Rotterdam sau Bristol. Probabil că niciuna! Se trimit buletine informative celor interesaţi, avertizări meteo specifice pentru companiile în cauză şi… cam asta. Pe de altă parte, de fiecare dată când dau chiciura şi poleiul, la noi se fac ştiri, nu numai despre accidentele în lanţ, dar se fac ştiri şi despre halul în care sunt întreţinute peticele astea de autostrăzi puţine şi despre cum NU se dă cu material anitderapant până nu se buşesc măcar zece-cinşpe maşini, de sămânţă. Acum, imaginaţi-vă câte ştiri ar fi la aceleaşi televiziuni străine, dacă s-ar întâmpla aşa ceva în Olanda sau Anglia: probabil zeci! Câte minute (nu zeci de minute!) ar curge până când cei responsabili, poate chiar până la ministrul Transporturilor, şi-ar da demisia. Cum la fel s-ar întâmpla dacă un prim-ministru sau ministru al Apărării s-ar plimba cu elicopterul la întruniri de partid sau şi-ar căra cu ei odraslele, fie şi – chipurile – contra-cost, cu factură tăiată. Fiindcă şi aşa, tot rămîne o problemă: poţi călători cu elicopter guvernamental dacă plăteşti?!? N-am ştiut! În acest caz, aş apela şi eu, ca simplu cetăţean, sâmbăta viitoare: am de mers la o nuntă - obligaţie, nu rudă - undeva pe la Cluj şi m-am săturat de şoselele României. Se poate, domnu’ Boc? Sau domnu’ Oprea, dacă nu deranjăm?... Şi încă o întrebare: pentru copil, dacă are sub cinci ani, putem beneficia de o reducere de preţ, mai ales dacă-l ţinem în braţe, lângă pilot?!