Ce este bine să faci de Paștele Blajinilor?

Creştinii ortodocşi păstrează an de an cu sfinţenie tradiţia de a pomeni persoanele răposate, iar Paștele Blajinilor este o bună ocazie de a le cinsti memoria celor trecuți în neființă. Paștele Blajinilor se sărbătorește astăzi, însă, cum lunea este zi de muncă, mulți s-au grăbit să ajungă la cimitir ieri, unde au împărțit daruri alese cu mare grijă pentru sufletele celor plecați în lumea de dincolo. Cimitirul Central din Constanța s-a dovedit neîncăpător pentru sutele de credincioși. Oamenii au venit încărcați cu ouă roșii, cozonaci, vin și flori. Aglomerație mare a fost încă de la poarta cimitirului, unde șoferii abia au găsit un loc de parcare. Tot în fața cimitirului, unde comercianții vindeau flori și lumânări, oamenii s-au înghesuit să cumpere ofrandele, pe care le-au depus apoi pe morminte. După slujbele oficiate de preoți, oamenii au împărțit pachetele cu mâncare celor nevoiași. ”Am venit, împreună cu toată familia, să aprindem lumânări la mormintele celor dragi, am adus flori și am dat de pomană pentru sufletele lor. Venim în fiecare an, doar duminica, pentru că luni muncim”, a spus o credincioasă.

TRADIȚII ȘI OBICEIURI Există mai multe etape premergătoare Paștelui Blajinilor. Întâi de toate, creştinii îngrijesc mormintele celor dragi, iar apoi gospodinele pregătesc diferite daruri care sunt date de pomană pentru sufletul răposaţilor. În unele localităţi acest praznic se limitează la darurile oferite în cinstea persoanelor adormite, pe când, în alte sate, apropiaţii se adună la cimitir aducând cu ei bucate şi aranjează o masă comună. Se crede că, de Paştele Blajinilor, sufletele morţilor sunt libere şi pot gusta din mâncărurile pregătite special pentru ei şi date de pomană. Tot de Paștele Blajinilor nu se pomenesc doar morții cunoscuți, ci tot neamul strămoșilor comuni. De asemenea, se obișnuiește ca fiecare femeie să aducă la cimitir un ștergar strâns la un capăt și legat cu o lumânare. Ștergarul este oferit cadou preotului care urmează să citească pomelnicele.