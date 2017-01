Ce este evaluarea psihosomatică pentru preșcolari?

Părinții care au copii ce vor începe în toamnă primul an de școală sunt preocupați în aceste zile de înscrierea celor mici în clasa pregătitoare. Copiii care nu vor împlini 6 ani până pe 31 august trebuie să treacă pe la psihologii școlari pentru realizarea evaluării psihosomatice. Cei mici vor fi testați pe mai multe paliere, însă sub formă de joc, completând niște fișe colorate, în urma cărora psihologii stabilesc dacă cei mici vor putea face față cu succes la școală. ”Se verifică o componentă socială, capacitatea celui mic de interrelaționare, precum și dependența de părinți, componenta cognitivă - capacitatea de înțelegere a unor sarcini simple, modul în care comunică, limbajul, pronunția cuvintelor, dar și psihomotricitatea celor mici - modul în care țin creionul în mână, de exemplu. În orice caz, testarea verifică dacă cel mic are nivelul minim de dezvoltare necesar pentru a se adapta la programul de școală”, a explicat psihologul școlar Laura Secu, din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța. La finalul evaluării, părinții sunt consiliați și li se dă recomandarea pentru școală sau pentru încă un an la grădiniță. Până joi, 3 martie, în cele 41 de centre de evaluare care funcționează în județ (18 în municipiul Constanța și 23 în județ), 952 de preșcolari erau deja evaluați. Dintre aceștia, 881 au primit recomandare pentru înscrierea la clasa pregătitoare, iar 71 au primit recomandare pentru încă un an la grădiniță. Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare are loc în prima etapă până pe 18 martie, iar până pe data de 17, părinții pot merge cu copiii la centrele de evaluare psihosomatică la care sunt arondați. Programul evaluărilor este afișat atât pe site-ul ISJ (www.isjcta.ro), cât și la unitățile școlare.