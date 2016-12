Ce este un drog? Întrebare şi... răspunsuri

De la an la an, tot mai mulţi tineri ajung victime ale consumului de droguri şi ale traficului de persoane. De cele mai multe ori, consumul de substanţe interzise este cel care îi face pe tineri să fie uşor de manipulat şi, astfel, ei cad în mreaja dealerilor! Tocmai de aceea, specialiştii de la Agenţia Naţională Antidrog Constanţa, în colaborare cu cei de la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa, organizează, în fiecare an şcolar, întâlniri cu liceeni constănţeni. Scopul lor este de a-i informa pe elevi asupra efectelor nocive ale consumului de droguri, alcool şi tutun, dar şi asupra traficului de persoane. Inspectorul de specialitate privind criminalitatea din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog Constanţa, Cosmin Guriţă, a declarat că întâlnirile sunt planificate de psihologii şcolari, care cunosc mai bine situaţia din unităţile de învăţământ constănţene. Ieri a fost rândul liceenilor de clasa a X-a de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” să-i întâlnească pe specialiştii în domeniu. Elevii au aflat ce spune legea despre droguri şi ce pedepse riscă dacă le consumă, precum şi dacă încurajează o persoană să facă acest lucru. Ei s-au arătat interesaţi de subiect, cu atât mai mult cu cât astfel de informaţii le ştiau de pe internet. La întrebarea „Ce este un drog?“, răspunsul tinerilor a fost că este o substanţă ce creează dependenţă. La finalul întâlnirii, concluzia specialiştilor a fost că elevii ştiu multe lucruri atât despre droguri, cât şi despre efectele lor şi transformările pe care le presupun utilizarea substanţelor interzise. „Conform planificărilor, vineri urmează să avem o întâlnire cu elevii de la Liceul Teoretic „Traian”, a declarat ins. Cosmin Guriţă.