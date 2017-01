Ce evenimente îi așteaptă pe turiști în această vară la Mamaia!

Sezonul estival a început și, odată cu vacanța elevilor, românii se pot gândi deja la concediu. Și cum un sejur în străinătate în această perioadă nu mai pare o idee foarte bună, mulți s-au orientat în acest an către litoralul românesc. Pentru ei, în Mamaia, dar și în stațiunile din sudul litoralului sunt organizate evenimente diverse care să îi încânte și să îi distreze pe turiști. Românii și străinii care ajung în această vară în stațiunea Mamaia vor putea participa la mai multe spectacole și competiții culturale și sportive pe care Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) le pregătește până în luna august. Primul eveniment de atracție, care va avea loc în acest weekend, la Tuzla, este spectacolul „Aeromania“, care atrage an de an pe toți cei dornici să privească acrobațiile aeriene ale unor piloți de renume. De asemenea, turiștii și constănțenii vor putea participa în această vară la Mamaia Colour Run, organizat pe 30 iulie, în aceeași zi fiind organizată și Gala Superkombat, un alt eveniment sportiv pregătit pentru turiști. În plus, după Campionatul de Șah care a avut loc la Mamaia, pentru amatorii de sport, Federația Română de Tenis și ALDD pregătesc și un turneu de tenis în cea mai populară stațiune de pe litoral. Cei care vor ajunge la mare în luna august vor putea participa la evenimentele organizate în parteneriat cu Forțele Navale de Zilele Marinei (5 - 15 august), la competiția Mamaia Strong Man (20 august), dar și la Mamaia Music Awards. În plus, turiștii vor putea participa în a doua jumătate a lunii august la Parada Antică organizată în cadrul Festivalului Antic Tomis și vor putea admira mașinile înscrise la Raliul Constanței. În fiecare săptămână, în Piațeta Cazino din Mamaia, Primăria Constanța va organiza evenimente muzicale cu artiști în vogă, iar în Satul de Vacanță, în fiecare joi, se vor desfășura un Carnaval și o Paradă Disney, pentru a-i atrage pe amatorii de distracție.