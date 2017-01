Ce face Madonna după ce şi-a recîştigat libertatea

Divorţul rapid de Guy Ritchie nu pare să o afecteze prea mult pe Madonna, care primeşte ajutor din partea prietenilor să treacă peste eşecul căsniciei sale. Chiar şi primul domn Madonna, nimeni altul decît Sean Penn, i-a sărit în ajutor cu sfaturi şi a încurajat-o să uite cît mai repede de divorţ. Cei doi au fost văzuţi luînd masa împreună, părînd a se simţi foarte bine avînd în vedere căsnicia tumultuoasă pe care au avut-o. Cîntăreaţa americană mai are avantajul că nici nu prea are mult timp să gîndească la despărţirea sa de Guy Ritchie fiind extrem de ocupată cu turneul său mondial Sticky and Sweet. Cu o zi înainte de pronunţarea divorţului, Madonna a susţinut un concert la Philadelphia, iar în weekend a participat la o reuniune la Centrul Cabala din New York alături de toţi cei trei copii ai săi. Madonna şi-a pus în gînd să încerce, din nou, să o convertească pe Britney Spears, mai ales că tînăra sa colegă chiar are nevoie de prieteni puternici care să-i ridice moralul. Ca şi convertit este noul său amic, jucătorul de baseball Alex Rodriguez, care a devenit un vizitator frecvent al centrului.