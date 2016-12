Ce face o olimpică internațională în timpul liber

Diana Andreea Catană, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța, este olimpică internațională, iar pentru a obține rezultate bune la concursurile la care participă, dedică multe ore pe săptămână pregătirii suplimentare. Cu toate acestea, învățatul nu este singura ei pasiune, așa că, între orele de la școală și pregătirea pentru concursuri, Diana își face timp pentru a-și urma hobbyurile. ”Sunt pasionată de fotografie și îmi place să citesc. Îmi plac foarte mult cărțile polițiste, iar scriitorul meu preferat este Agatha Christie. Ca orice tânăr, ascult muzică, ies cu prietenii mei în oraș și merg aproape săptămânal la cinema”, a povestit Diana. Vorbește cu pasiune despre plăcerea de a face fotografii și, la fel ca atunci când învață, tânăra este meticuloasă și perfecționistă. ”De Revelion am fost la Sibiu și acolo a fost foarte multă zăpadă. Am făcut multe fotografii cu peisajele de acolo, cu locurile frumoase pe care le-am văzut. Am încercat să surprind cât mai bine în fotografii fulgii de zăpadă, atât de delicați”, a spus Diana. Cea mai puternică pasiune a constănțencei rămâne însă plăcerea de a descoperi și de a ști mereu mai multe.

PALMARES BOGAT Dorința ei de a cunoaște o determină să petreacă o bună parte din timp învățând și pregătindu-se pentru concursuri. Crede cu tărie că toată munca depusă în acești ani îi va asigura un viitor bun și este mulțumită de rezultatele pe care le-a obținut până acum. ”Am participat de două ori la Olimpiada de Științe pentru juniori, iar în 2012 am câștigat medalia de argint la Teheran, în Iran, la această competiție. De asemenea, am participat la Olimpiada Internațională de Științele Pământului, din orașul spaniol Santander, unde am luat medalia de bronz”, a povestit Diana. Pe lângă medaliile internaționale de la Științe, constănțeanca are în palmares premii naționale obținute la Științe, premii la Olimpiada de Fizică și medalii de argint și bronz din partea Societății Române de Fizică. ”Eu din clasa a VII-a particip în fiecare an la olimpiadele de fizică, chimie, biologie și la fel voi face și acum. De asemenea, particip din clasa a VII-a la competițiile organizate de NASA, iar anul trecut am atins un vârf. Alături de colegii mei am câștigat premiul I cu proiectul Helios - Celestial Pioneer”, a adăugat tânăra.

STUDIUL INTENS, O OBIȘNUINȚĂ Rezultatele bune la aceste concursuri presupun însă ore de studiu intens, care au devenit pentru Diana o obișnuință. ”Învăț și după școală, și în timpul orelor cu profesorii care ne pregătesc separat pentru concursuri. De exemplu, la chimie, deși merg la cursuri, lucrez separat, pentru că sunt mai în față cu studiul față de colegii mei. Profesoara vine cu o culegere cu probleme selectate special pentru mine”, a explicat tânăra. Ea se bucură că în acest an are un orar mai lejer decât în anii precedenți, pentru că astfel are mai mult timp să învețe. ”Învăț cam trei - patru ore pe zi și tot îmi mai rămâne timp suficient să fac și alte lucruri ca să mă relaxez. Mă uit la seriale, fac multe alte activități care să mă relaxeze”, a completat Diana. Când vine vorba de planurile de viitor, constănțeanca știe că vrea să învețe în străinătate, deși reușita la olimpiade i-a asigurat admiterea la facultate în România. ”Aș vrea să studiez în străinătate, fie în Statele Unite ale Americii, fie în Anglia. Încă nu m-am hotărât ce domeniu, dar oscilez între inginerie aerospațială și inginerie genetică, pentru că mi-au plăcut dintotdeauna fizica, chimia și biologia și mereu mi-a fost greu să mă hotărăsc”, a spus Diana.