Ce faci, când, unde şi cu cine? Calendarul evenimentelor de pe litoral

În fiecare joi, până pe 17 august 2017, Asociaţia Litoral - Delta Dunării vă invită să participaţi la Parada Personajelor de Poveste. Mamaia şi Satul de Vacanţă se transformă, în fiecare joi, în tărâmul de poveste al personajelor îndrăgite de cei mici. Parada pleacă la ora 20.00 din Piaţeta Casino Mamaia şi străbate Faleza de Promenadă şi Piaţeta Perla, până în parcul de distracţii din Satul de Vacanţă. Evenimentul este organizat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă, conform strategiei de dezvoltare si promovare a Asociaţiei Litoral - Delta Dunării.

Link eveniment: www.facebook.com/paradapersonajelordepoveste/

Oamenii de fier - competiţia Strongman

Asociaţia Sportivă "Omul de fier" în parteneriat cu Asociaţia Litoral - Delta Dunării organizează cea de-a 7-a ediţie a competiţiei anuale, devenită tradiţie în staţiunea Mamaia, Strongman Mamaia. Competiţia va avea loc pe data de 12 august 2017, în Piaţeta Perla, cu începere de la ora 16.00. Evenimentul este sprijinit de Asociaţia Litoral - Delta Dunării în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1879971218950568/

Mamaia Fairytale

Până în data de 3 septembrie, în fiecare weekend, sunteţi invitaţi la Festivalul Mamaia Fairytale, în Piaţeta Casino din Mamaia. Programul acestei săptămâni este următorul:

Vineri, 11 august 2017, începând cu ora 20.30 - Blue Sound & Vali Crăciunescu şi Mahala Rai Banda

Sâmbătă, 12 august 2017, începând cu ora 20.30 - Concertul special al Orchestrei Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“, cu participarea Baletului Fairytale.

Duminică, 13 august 2017, începând cu ora 20.30 - Spectacol dedicat copiilor: Kids Star Supershow

Marţi, 15 august 2017, începând cu ora 20.30 - Concert Extraordinar de Ziua Marinei cu Trupa VAMA. În deschidere, Trupa Publika.

Link eveniment: www.facebook.com/mamaiafairytale

Hang Out - Mamaia Nord

Între 11 şi 13 august se desfăşoară, în Mamaia Nord, festivalul Hang Out. Intrarea este liberă, iar programul este următorul:

Vineri, 11 august 2017, ora 19.30 - Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres

Sâmbătă, 12 august 2017, ora 19.30 - Vița de Vie, OCS, Mr Jurjak, The Amsterdams

Duminică, 13 august 2017, ora 19.30 - ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec

Plus ateliere de tattoo, tattoo cu hena, mandale, manga şi character design.

Link eveniment: https://www.facebook.com/Hang-Out-Fest-150024862242402/

Caravana Filmelor de Oscar

Caravana Filmelor de Oscar continuă până pe 13 august în Constanţa. 18 dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor vor fi proiectate în fiecare seară, de la 21.30, în aer liber (de marți până joi în Piața Ovidiu, iar de vineri până duminică pe faleza Cazino din Constanța). Intrarea este liberă pentru public în limita locurilor disponibile

Link eveniment: http://filmedeoscar.ro/

Sunset Sea-mphony

Până pe 27 august, sunteţi invitaţi să asistaţi zilnic la un concert, între orele 20.00 - 21.00, în cadrul evenimentului Sunset Sea-mphony, dedicat atât iubitorilor muzicii clasice, cât celor care preferă genuri diferite, de exemplu pop-rock. Concertele, susţinute de orchestra Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, se vor desfăşura pe faleza Cazino Constanţa.

Link eveniment: https://www.facebook.com/SunsetSeamphony/

Ziua Marinei Române

Ziua Marinei Române este unul dintre cele mai importante evenimente din viața marinarilor militari, motiv pentru care Forţele Navale Române vă adresează invitația de a fi prezenți pe faleza din fața Comandamentului Flotei marți, 15 august, începând cu ora 09.00.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/279216739223598

Program complet: http://www.navy.ro/comunicate/2017/08/04081701.php

Fregatele, elicopterul Puma Naval, submarinul „Delfinul“, corvetele, navele purtătoare de rachete, dragoarele maritime, vedetele blindate fluviale, precum și alte nave militare şi echipajele acestora îşi vor aștepta vizitatorii sâmbătă, 12 august, începând cu ora 09.00, în portul militar Constanţa, cu prilejul organizării Zilei Porţilor Deschise de către Forţele Navale Române.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1270794806365194

Mineral Expo

Muzeul de Artă Constanţa găzduieşte a şaptea ediţie a Mineral Expo. Expoziția de bijuterii, cristale și pietre semiprețioase se va desfășura în perioada 10 - 13 august 2017.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/222494814924169

Gaudeamus

Radio România vă aduce un concept inedit - „Târgul de vacanţă” Gaudeamus, organizat în perioada 12 - 16 august în Piaţeta Perla din Mamaia. În plus, duminică, 13 august, ora 20, Orchestra Naţională Radio, Big Band-ul Radio şi Orchestra Populară Radio se alătură Târgului Gaudeamus, în Piațeta Perla, la evenimentul Seara Şlagărelor Româneşti, un spectacol ce reunește unele dintre cele mai îndrăgite nume ale scenei artistice românești..

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1593297027410650

Zilele oraşului Cernavodă

În perioada 15 - 20 august 2017, Primăria şi Consiliul Local Cernavodă organizează pe platoul din faţa Primăriei evenimentul cultural-artistic Zilele oraşului Cernavodă. Invitaţi: Direcţia 5, Andra, Akcent, Alina Eremia şi mulţi alţii.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/282518228885627/

Spectacole la Jupiter

La Teatrul de Vară Jupiter continuă seria spectacolelor estivale:

- 11 august: comedia “Neveste de fotbalişti”

- 14 august: spectacol “Cinghilinghi” cu Gaşca Zurli

- 16 august: concert aniversar 3SudEst

Link evenimente: www.facebook.com/teatruldevarajupiter/

Sunset Festival, Flower Power Fest Vama Veche şi Smart Folk You Florian Pittiş

Vama Veche vă aşteaptă weekend-ul acesta în haine hippie, cu muzica anilor '60 - '70, spectacole multimedia, cu iubire şi dorinţe împlinite, la Sunset Festival, Flower Power Fest Vama Veche, şi Smart Folk You Florian Pittiş.

Link evenimente: https://www.facebook.com/events/1444553802518732 https://www.facebook.com/FlowerPowerVamaVeche/

https://www.facebook.com/events/959202377553456

Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”

Cei aflaţi în Tulcea şi Delta Dunării în această perioadă pot lua parte la Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, organizat în perioada 8 - 11 august 2017. Festivalul este o sărbătoare a cântecului şi a dansului fără frontiere şi este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Tulcea şi al Consiliului Judeţean Tulcea. În următoarele zile, programul manifestării este următorul:

Joi, 10 august:

Ora 19.00, Piaţa Vest - spectacol Folcloric, Piaţa Neptun - spectacol Folcloric

Ora 19.30, Piaţa Civică - Spectacol-Concurs

Vineri, 11 august:

Ora 19.30, Piaţa Civică:Festivitatea de premiere şi Spectacolul de gală

Link eveniment: http://radioconstanta.ro/2017/08/06/tulcea-incepe-pestisorul-de-aur/

Zilele Municipiului Tulcea

Primăria Municipiului Tulcea organizează pe Faleza Dunării în perioada 13-15 august o serie de evenimente cultural-artistice dedicate Zilelor Municipiului Tulcea. Evenimentul va include un târg de meşteşugari ce va avea loc în Piaţa Civică din municipiu, între 12 şi 15 august, care vor pune în valoare tradiţiile şi obiceiurile locale şi naţionale. De asemenea, începând din 13 august, pe scena amplasată pe Faleza Dunării, puteţi urmări o serie de concerte ale unor artişti cunoscuţi.

Link eveniment: https://www.facebook.com/primariatulcea/

Zilele Marinei Române, la Tulcea

Programul activităţilor organizate de Forţele Navale Române la Tulcea cu prilejul Zilelor Marinei Române este următorul:

- sâmbătă, 12 august, orele 9.00 - 14.00, Ziua Porţilor Deschise, în portul militar, expoziţie de tehnică şi armament, vizitarea navelor militare fluviale;

- marţi, 15 august, orele 9.00 - 13.00, Exerciţiu demonstrativ, jocuri şi concursuri marinăreşti; parade navale.

Link eveniment: https://www.facebook.com/ForteleNavaleRomane/

Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul

La Sf. Gheorghe (Delta Dunării) continuă până pe 13 august Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul, ediţia a XIV-a. Festivalul a fost creat la iniţiativa Fundaţiei Anonimul, care şi-a dorit un festival de film diferit, pentru filme independente şi regizori tineri.

Link eveniment: https://www.facebook.com/ANONIMULIFF/

Green-Frilensăr pe Contour

Jurilovca găzduieşte pe 12 august, în zona Parking Rulote, începând cu ora 20.00, proiectul teatral Green-Frilensăr pe Contour, organizat de Asociaţia Green Hours împreună cu artiştii reuniți sub numele Frilensăr. Green-Frilensăr pe Contour este un proiect cultural ce şi-a propus înlesnirea accesului direct la actul artistic al comunităţilor mici şi mijlocii, itinerînd în zone defavorizate din punct de vedere cultural 3 spectacole ce îşi au rădăcinile în tradiţii şi obiceiuri regăsite în mituri şi laitmotive româneşti.

Link eveniment: https://www.facebook.com/PrimariaComuneiJurilovca/

ATMOSFERĂ DE VIS, MUZICĂ ȘI ADUCERE AMINTE, LA FOLK FEST ÎN COSTINEȘTI

O atmosferă minunată și o locație prietenoasă îi așteaptă pe iubitorii muzicii bune la Costinești, timp de două zile, la invitația Clubului Doors. Folk Fest se va desfășura în zilele de 25 și 26 august 2017, la White Horse, și dorește să ne aducă în amintire - celor mai tineri, să le arate - cum a fost vraja creată de muzica folk și rock, dintotdeauna, la Costinești – stațiunea tinereții și a veseliei, unde mulți se adunau chiar și pe vremea când țara se afla sub un regim totalitarist, evadând din cotidian și respirând aerul libertății creat de muzică. Astfel, pe 25 august, vom avea plăcerea să-i ascultăm pe Dan Bittman & Marius Bațu, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru, Fără zahăr, Țapinarii și pe cei de la Folk & Rock Company, iar pe 26 august, pe Mircea Baniciu & Band, Adrian Despot & Cezar Popescu, Daniel Iancu & Costel Pătrășcan, Walter Ghicolescu, Andrei Păunescu și Laurențiu (Larry) Marinescu.