Ce influență va avea legea salarizării bugetarilor pentru mediul privat

Discuțiile pe tema legii salarizării s-au mutat în ograda sectorului privat, care, deși nu este vizat direct de creșterile prognozate în sistemul public, este influențat într-un fel sau altul. Dacă ne luăm după ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, mediul de afaceri chiar are de câștigat de pe urma creșterilor salariale din sectorul bugetar, care, corelate cu măsurile de relaxare fiscală adoptate prin Noul Cod Fiscal, pot duce la dezvoltarea investițiilor. Dacă va fi sau nu așa - om trăi și om vedea...

Chiar și atunci când Guvernul nu negociază cu sindicatele, legea salarizării bugetarilor reprezintă principalul subiect de discuții în spațiul public. De această dată, atenția a căzut asupra mediului privat și a felului în care acest sector este influențat de creșterile salariale de la stat. Dacă, în ultima vreme, au tot existat speculații cu privire la faptul că noul proiect al salarizării îi împovărează pe cei din sectorul privat, care sunt nevoiți să suporte cheltuieli mai mari pentru a-și plăti angajații, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a venit cu lămuriri care i-ar putea liniști pe administratorii de societăți comerciale. Ea a spus că, prin proiectul de creștere a salariilor, 1,5 milioane de români vor ajunge în clasa medie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare crește, ceea ce ajută la dezvoltarea mediului privat. La asta se adaugă faptul că legea salarizării va fi aplicată concomitent cu măsurile de relaxare fiscală destinate agenților economici. „Am scăzut TVA la 19%, 18% de anul viitor, iar la alimente este de 9%. Contribuţiile au scăzut cu 5% într-un an, la fel și impozitul pe dividende și accizele, iar taxa pe construcţii speciale în 2017 a devenit zero. Anul viitor, contribuţiile vor scădea la 35%, impozitul pe venit, care azi e 16%, scade la 10% la salariile peste 2.000 şi zero sub 2.000 de lei. Angajatorul acum plăteşte ceva, iar când nu va mai plăti taxele, va putea trece banii în salariile angajaților”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

NOUA LEGE A SALARIZĂRII, BAZATĂ PE FUNCȚII, GRADE ȘI GRADAȚII

După ce s-au făcut tot felul de speculații pe marginea proiectului de lege privind salarizarea unitară, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a venit miercuri cu precizări extrem de importante, care schimbă aproape radical modul cum vor fi plătiți angajații din sistemul public. Concret, aceasta a declarat, citată de agerpres.ro, că noua lege a salarizării nu se va mai baza pe clase de salarizare, ci pe funcții, grade și gradații, proiectul urmând să fie adoptat până la 1 iulie. „Legea este modificată față de variantele care au tot fost tot prezentate publicului. Noi am fost foarte atenți să nu ieșim din proiecția de 32 de miliarde de lei. Legea schimbă foarte multe principii“, a declarat Olguța Vasilescu în deschiderea ședinței de Guvern de miercuri. Ministrul Muncii a punctat că, din 2018, primii bugetari care vor avea salariile majorate în totalitate sunt cei din sistemul sanitar. „La ceilalți urmează să se facă gradual, în următorii patru ani. Avem, de asemenea, un fond de premiere de 5%, care este la dispoziția ordonatorului de credite, dar acești bani nu pot fi dați decât în acord cu sindicatele“, a punctat Olguța Vasilescu, citată de Agerpres.

CUM SUNT CALCULATE INDEMNIZAȚIILE DEMNITARILOR, PRIMARILOR ȘI VICEPRIMARILOR

Ministrul Muncii a mai declarat că în noua lege a salarizării unitare va exista un capitol separat referitor la veniturile demnitarilor, primarilor și viceprimarilor. Olguța Vasilescu a punctat că indemnizațiile acestora se vor calcula începând cu salariul mediu pe economie. „De ce am făcut acest lucru? La toți ceilalți bugetari se pornește de la salariul de bază, la care se adaugă sporurile. Or, demnitarii, primarii și viceprimarii au indemnizații care nu cuprind niciun fel de sporuri, nici măcar sporul de vechime, și atunci, ca să fie pe o bază corectă pentru toată lumea, s-a optat pentru această variantă“, a explicat Olguța Vasilescu. Cert este că până în anul 2021 vor fi corectate toate inechitățile din sistemul de salarizare. Ministrul Muncii a precizat că, după consultările avute luni și marți cu reprezentanții sindicatelor din apărare, ordine publică și Sănătate, vor urma noi negocieri, joi, cu sindicatele din Educație, vineri cu reprezentanții federațiilor din instituțiile de cultură, iar săptămâna viitoare și cu alți actori sociali. „Până în 2021 considerăm că se vor corecta toate inechitățile care sunt, la ora actuală, în sistemul de salarizare, iar după 2021, legea fiind pusă la punct, în sensul că tot sistemul de salarizare este pus la punct pe baze corecte, va urca fiecare bugetar în parte cu rata inflației. Deci absolut toți bugetarii vor avea parte, după 2021, de o creștere egală“, a spus Olguța Vasilescu.

