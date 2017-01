Ce investiții importante vizează județul Constanța, în 2016

Proiecte importante se anunță, în 2016, pentru județul Constanța. Senatorul Nicolae Moga a anunțat, miercuri, care sunt cele mai importante investiții în infrastructura județului. Rețeaua de distribuție a gazelor în sudul județului și șoseaua express care face legătura dintre Constanța și Brăila sunt doar două dintre proiectele importante ce vor fi continuate sau puse în aplicare anul viitor.

FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE LITORAL, ÎN AȘTEPTARE Pe lista investițiilor se află și proiectul șoselei de centură dintre Eforie Nord și Eforie Sud, însă, în acest caz, sunt mai multe probleme din cauza exproprierilor care ar trebui făcute pentru construcția arterei rutiere. „Bani există, iar proiectul este realizat, dar se pare că formalitățile pentru exproprierea persoanelor care au terenuri în zona în care trebuie să se construiască drumul nu s-au încheiat. Grav este că această arteră rutieră ar fi rezolvat marea problemă a aglomerației care se creează anual pe litoral”, a explicat Moga. Totuși, anul viitor, există toate șansele ca proiectul să fie finalizat.

REȚEA DE GAZE LA SAT În ceea ce privește extinderea rețelei de gaze în sudul litoralului, senatorul a spus că lucrările sunt în curs de finalizare în cele mai multe dintre localități. „În Negru Vodă, Mangalia și stațiunile ce aparțin de acest municipiu, lucrările au fost finalizate. Și în comuna 23 August lucrările sunt în curs de finalizare, urmând ca anul viitor să se instaleze conducte în satele Dulcești și Moșneni. În Costinești, rețeaua va fi funcțională până la jumătatea lui 2016, la fel și în Agigea, unde am avut unele probleme pentru că am avut nevoie de mai multe avize pentru instalarea conductei pe sub noul pod de la Agigea. Totodată, au început lucrările și la rețeaua din Eforie, începând din zona Steaua de Mare (Eforie Nord)”, a spus senatorul Nicolae Moga.

DRUM EXPRESS ÎNTRE CONSTANȚA ȘI BRĂILA Un alt proiect foarte important ce va fi pus în practică în 2016 vizează amenajarea unei șosele express între Constanța și Brăila. Artera rutieră va porni de la sensul giratoriu de la intrare în Ovidiu, va trece prin Măcin și va ajunge până în Brăila. Proiectul este inclus în Master Planul de Transporturi, iar pentru construcția drumului au fost alocați aproximativ nouă miliarde de lei.

UNIVERSITATE MULTICULTURALĂ Nu în ultimul rând, senatorul Moga a anunțat că a început demersurile pentru înființarea Universității Multiculturale din Constanța. „Județul nostru este un adevărat exemplu de conviețuire, așa că ar trebui să existe o asemenea unitate de învățământ. Sprijin avem, spații există, iar documentația pentru înființarea universității deja am depus-o”, a mai declarat senatorul.