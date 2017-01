Ce își amintesc despre anii de liceu matematicienii de la Colegiul ”Mircea”

Aproximativ 40 de foști profesori și elevi din mai multe generații s-au întâlnit vineri, în sala Coriolan a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB), ca să aniverseze 120 de ani de la înființarea liceului constănțean de renume. Conferința matematicienilor mirciști a încercat să îi aducă în aceeași sală pe profesori, elevi, foști și actuali inspectori școlari, oameni de cultură pe care îi leagă aceeași pasiune: matematica și faptul că au studiat sau predat la CNMB. Cu emoție și cu bucurie că s-au reîntâlnit după atâta timp, matematicienii mirciști și-au amintit de anii de liceu, de năzbâtiile pe care le-au făcut și de elevii de atunci, prin comparație cu cei de astăzi. ”Această întâlnire ar trebui să o permanentizăm, pentru că este firul care coase și leagă generațiile de ieri și cele de astăzi și oferă o perspectivă mai bună asupra acestei discipline. În acest mod, mai mulți elevi ar putea să aibă aplecare către această disciplină, pe care puțini o mai aleg. Cu toate acestea, CNMB are încă destul de mulți tineri aplecați spre matematică”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Actualul inspector școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Gabriela Bucovală, absolventă a CNMB, a vorbit despre mândria de a fi mircist. ”Cel puțin generația noastră am avut o mândrie, dacă noi am terminat la ”Mircea”, am vrut ca și copiii noștri să fie mirciști, așa că am ghidat pașii lor către CNMB și nu cred că a regretat cineva. Este o emoție și o bucurie să mă întâlnesc cu foști elevi de liceu, foștii noștri profesori, să ne întâlnim cu toții la această sărbătoare, pentru că până la urmă sărbătorim și CNMB, și matematica”, a declarat prof. Gabriela Bucovală.

CE ÎȘI AMINTESC FOȘTII MIRCIȘTI

Academician la Institutul de Matematică al Academiei Române, Vasile Brînzănescu și-a amintit despre perioada în care era elev al liceului. ”Amintirile mele despre CNMB vin din preistorie, cred că am intrat pentru prima dată în acest liceu în 1955 sau 1956, când participam la olimpiada de matematică. Ulterior, între 1959 - 1963 am urmat cursurile Liceului ”Mircea cel Bătrân”. M-a impresionat încă de la început atmosfera care era aici. Erau o rigurozitate și foarte multă disciplină. Îmi pare rău să o spun, dar disciplina este un lucru foarte bun pentru elevi, toată această libertate în care fiecare face ce vrea nu este bună”, a povestit Brînzănescu. Acesta și-a amintit că încă de pe atunci liceul era foarte bun și că, la olimpiade, elevii mirciști obțineau rezultate mai bune decât cele ale elevilor din București. ”Am urmărit peste ani evoluția liceului și am văzut că CNMB este în continuare foarte bine cotat. Am stat de multe ori și m-am gândit ce perioadă aș vrea să retrăiesc și mereu am spus că cei patru ani de liceu au fost cei la care m-aș întoarce, pentru că aici am învățat, am făcut sport, aici m-am îndrăgostit pentru prima oară”, a încheiat Brînzănescu.

A ÎNTÂRZIAT LA OLIMPIADĂ

Profesorul Andrei Gheorghe, cel care a fost atât elev la ”Mircea”, cât și profesor, apoi inspector școlar de specialitate și inspector general, s-a întors în timp la anii când se afla pe băncile liceului. Acesta și-a amintit cu amuzament că a întârziat la olimpiada de matematică în clasa a X-a și că a intrat în sala de examen cu o jumătate de oră mai târziu. ”Am învățat la multe discipline, îmi plăceau și istoria, și fizica, însă am ajuns să iubesc matematica datorită profesorului. La olimpiadă am întârziat din cauza trenului, pentru că veneam de la Babadag. Cei de la olimpiadă m-au înțeles atunci și am reușit să particip”, a povestit prof. Andrei Gheorghe.