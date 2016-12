Ce li se pregătește românilor care refuză vaccinarea copiilor

Campania agresivă împotriva vaccinării are zilele numărate. S-ar părea că liberul arbitru va fi ca și inexistent. Specialiști ai Ministerului Sănătăţii (MS) lucrează la o lege a vaccinării având ca model legislaţia din mai multe ţări europene. ”Avem un draft al legii vaccinării, lucrăm la acest document, care va reglementa situaţia imunizărilor în România. Am luat decizia întrucât există o campanie foarte agresivă antivaccinare, a scăzut mult numărul doritorilor şi a crescut opoziţia părinţilor. În acest context, există riscul reapariţiei unor boli foarte grave, mortale chiar, după cum a sesizat şi OMS. Să nu uităm că poliomielita, o boală eradicată prin vaccinare, reapare prin refuzul vaccinării”, a spus ministrul Sănătății. ”Ne apropiem de pragul de vaccinare de 80%, sub care nu putem scădea, potrivit OMS”, a spus demnitarul. Mai exact, acoperirea vaccinală în România se păstrează sub nivelul recomandat de OMS, de 95%, pentru boli precum difterie, tetanos, rujeolă, rubeolă, oreion şi hepatită B, în principal din cauza refuzului vaccinării. Şeful Biroului OMS în România, Victor Olszavsky, sublinia recent că, în urmă cu 10 ani, acoperirea era de peste 95%, însă, în prezent, în unele judeţe este şi sub 68% pentru unele vaccinuri. ”Nu am primit la Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța sesizări din partea medicilor cum că tot mai mulți părinți ar refuza să-și vaccineze copiii”, a declarat, pentru ”Telegraf”, purtătorul de cuvânt al DSPJ Constanța, dr. Loti Popescu. Medicul este de părere că oamenii ar trebui, totuși, să aibă libertatea de a alege, să înțeleagă singuri importanța vaccinării. OMS recomandă efectuarea obligatorie a şapte vaccinuri, pentru difterie, pertusis, tetanos, rujeolă, rubeolă, oreion şi poliomielită, atrăgând atenţia că scăderea imunizării creşte riscul apariţiei de epidemii. La aceste vaccinuri s-ar putea adăuga cele pentru meningococ, pneumnococ, Haemophilus influenzae, Human Papilloma Virus (HPV), hepatită B şi tuberculoză, în funcţie de posibilităţile ţării respective şi de realităţile din teren. Mulți părinți au ajuns să refuze vaccinarea copiilor pe motiv că efectele adverse ale substanțelor ar putea să le facă mult rău, ba chiar să îi imobilizeze pe viață sau să le fie fatale. Precizăm că în proiectul MS nu se vor impune sancțiuni cu închisoarea pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor.