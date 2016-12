Ce li se pregătește spitalelor începând cu 1 aprilie. Bolnavii au de câștigat!

17:01:42 / 27 Martie 2015

minciuni

Anu trecut am cumparat medicamente si toate cele necesare (innclusiv ata medicinala sau cum ai spu e ptr operatie) de 2400 ron lu taicamiu care era internat in spital. Am mers cu el la urgente ca facuse o criza pancreatica.... Am asteptat 14 ore in urgente pana la internat la terapie intensiva! De-acolo a inceput joaca cu impartitul banilor din buzunarul meu in stanga si-n dreapta... Am cheltuit vreo 10 milioane pe spagi si 24 milioane pe medicamente si accesorii in 14 zile cat a fost tata in spital, desi este pensionar si asigurat.... Concluzie: daca nu ai bani in spital.. Mori cu zile... Ps: m-am imprumutat de bani si mi-am luat concediu fara plata ca sa pot fi langa taicamiu cat a fost inspital.. Este oribil spitalul judetean, probabil toate spitalele de stat