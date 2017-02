Ce li se pregătește elevilor în anul școlar viitor?

Ministerul Educaţiei a anunţat că elevii vor învăţa o săptămână în plus în anul şcolar care vine. Între 11 septembrie 2017 şi 22 iunie 2018, elevii vor merge la şcoală 174 de zile lucrătoare. Spre comparaţie, un angajat are în decursul unui an aproximativ 230 de zile lucrătoare. Anul şcolar 2017-2018 va începe pe 11 septembrie, conform Proiectului de Ordin anunţat de Ministerul Educaţiei. Şcoala se va încheia pe 22 iunie 2018. Pentru anul ce vine, copiii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 174 de zile lucrătoare. Faţă de anul acesta, când s-au învăţat 35 de săptămâni, avem o săptămână în plus de şcoală. Există şi elevi care vor învăţa mai puţin. La clasa a VIII-a vor fi doar 34 de săptămâni de cursuri, acestea urmând să se încheie pe 8 iunie 2018, iar pentru clasele terminale din liceu vor fi 32 de săptămâni, până pe 25 mai 2018. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare. Semestrul I va începe pe 11 septembrie şi va dura până pe 2 februarie. În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă va fi între 23 decembrie 2017 şi 7 ianuarie 2018. Se va reveni apoi la cursuri pentru aproape o lună, între 8 ianuarie 2018 şi 2 februarie 2018, după care urmează vacanţa intersemestrială, între 3 februarie 2018 şi 11 februarie 2018. Semestrul al II-lea are 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie 2018 şi 22 iunie 2018. Aici se observă adăugarea unei săptămâni în plus de şcoală faţă de anul acesta, când se va învăţa între 13 februarie 2017 şi 16 iunie 2017. Vacanţa de primăvară din 2018 va fi între 10 aprilie 2018 şi 22 aprilie 2018, după care se va reveni la cursuri între 23 aprilie 2018 şi 22 iunie 2018. Vacanţa de vară 2018 începe pe 23 iunie 2018 şi ţine până pe 9 septembrie 2018. Mai multe informații puteți afla pe https://www.portalinvatamant.ro.