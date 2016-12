„Ce mă sperie pe mine cel mai mult la PSD este Liviu Dragnea“

19:58:00 / 05 Decembrie 2016

Basisti nenorociti

Minciunosi sant Alina Burghiu Blaga porcu Gusat ei ar trebui sa si dea demisia pe 11 dec .Pt ca PSD -ALDE vor castiga detasat.Nu poti vota cu un partid mafiot basist( pnl) care in MOMENTUL IN CARE IN PARLAMENT SA VOTAT MARIREA SALARIILOR ROMANILOR AU PARASIT SALA...CINE A VOTAT PT VOI CA SA TRAITI MAI BINE? : PSD- ALDE..UDMR ( CULMEA) SI MINORITATILE RESTUL PARTIDELE MAFIOTE TOXICE MINCIUNOASE BASISTE : PNL PMP USR AU PARASIT SALA ACESTOR ADUNATURI MAFIOATE BASISTE LINSE RUPE DE..VOI..NU I VOTATI