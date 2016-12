Ce mai face Antifrauda

06:39:58 / 10 Iunie 2015

antifrauda

rusinos cu asemenea sume care nu vor fi incasate niciodata doar constatate pentru cate noi cetatenii acestei tari platim impozite si taxe ca sa existe antifrauda si sa ne arunce praf in ochi iar suma confiscata numerar si bunuri de 40.800 este derizorie impartiti ceasta suma la cei 500 de inspectori specialisti si vedeti care este aportul....si cind te gindesti ce salarii si stimulente au acesti analfabeti care au fost angajati cu sacosa de bani. Domnilor de la ANAF pina nu aveti adevarati specialisti pina nu stopati marea evaziune pe teren nu din birou se face cercetarea dintr-o baza de date neactualizata a Mf. Baza de date a ANAF este cea mai mare durere atit a inspectorilor cit si a contribuabililor esti vulnerabil in orice moment de a ajunge la evaziune fiscala cum se zice in popor te face din om neom. Maimarii MF sa descopere marile cazuri de evaziune fiscala nu sa se tina de bietii buticari si micii prestatori de servicii care incearca sa traiasca