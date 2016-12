Ce mai face Elena Udrea?

18:30:54 / 14 Februarie 2015

De aplicat !!!

Asa cum un invitat de la Romania tv propunea acum cateva minute la tv asa ar trebui sa faca societatea: fiecare din acesti politicieni care au devastat bugetul statului in momentul cand dau banii inapoi sa fie liberi chiar si dupa o zi de puscarie. Daca nu dau banii sa fie inchisi pt toata viata, pana in momentul cand restituie banii bugetului ( adica sanatatii, pensiilor, invatamantului, politiei, etc).