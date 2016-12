Lăsat fără „copilul său de suflet”, Corneliu Vadim Tudor a atacat în instanţă, ieri, deciziile plenarei PRM de la Alba Iulia, unde s-a consfinţit excludererea sa definitivă din PRM. La Tribunalul Bucureşti, Vadim Tudor a declarat că cei care au organizat congresul PRM la Alba Iulia sunt „nişte impostori”. „Au trimis nişte securişti pensionari care nu reprezintă pe nimeni. Cum n-am avut ce să le mai ofer, au făcut complotul bubei. Ce mizerabili am crescut la sân! Dar nu-i nimic, o să dau cu ei de pământ! E ca şi cum o distinsă judecătoare ar fi debarcată de două liftiere, două femei de serviciu şi un şofer. Nu se poate aşa ceva! Am făcut dovada că respectăm justiţia şi am cerut să judecăm astăzi (ieri - n.r.) pentru a nu mai prelungi această stare de confuzie”, a declarat Corneliu Vadim Tudor. Însă judecătorii nu au ţinut cont de dorinţele „Tribunului“ şi au fixat termenul pentru proces în 3 septembrie.