Ce nave de croazieră vor sosi în 2016 la Constanța

Sezonul de croaziere 2016 va debuta la sfârșitul lui martie, spun reprezentanții Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime Constanța” (CN APMC). Până la acest moment deja sunt programate să sosească în Terminalul de Pasageri al Portului Constanța 15 nave maritime. ”Ne așteptăm să se finalizeze încă 5 sosiri ale navelor maritime. Avem în lucru 12 sosiri de nave fluviale și cred că totalul croazierelor din 2016 va fi undeva la 35 de nave”, a spus, pentru ”Telegraf”, administratorul Terminalului de Pasageri al Portului Constanța, Teodor Patrichi. În acest an vor acosta în Port și nave exclusiviste, precum ”Riviera” și ”Seven Seas Navigator”. O călătorie la bordul lor poate costa chiar și 7.500 de dolari. Tot în 2016, mai multe nave ale ”MSC Cruises” continuă să sosească la noi, compania având în acest an 6 staționări programate în Dana 0. Prima navă maritimă care va ajunge în acest an în port va fi ”MSC Opera”. Ea este programată pe 28 martie. Surpriza în acest an vine de la compania de croaziere ”Costa Crociere”, care anul trecut nu a sosit deloc în Marea Neagră. ”În acest an avem o navă a companiei programată pentru Constanța - ”Costa Neo Romantica”. Ea mai are în program Istanbul și Burgas, iar îmbarcarea și debarcarea se va realiza din Savona, în Italia”, a precizat Teodor Patrichi. Nava are o capacitate maximă de 1.800 de pasageri și 789 de cabine.

DIFICULTĂȚI Administratorul Terminalului de Pasageri mărturisește că în acest an există dificultăți în alocarea danei într-un mod eficient, iar programările sosirilor navelor nu se mai pot face din timp. ”Încă lucrăm la programul sezonului de croaziere din acest an. Și asta deoarece s-a schimbat dinamica rezervarilor de dană. Rezervările nu se mai fac din timp, iar deciziile vor fi luate într-un termen foarte scurt”, a explicat Patrichi. Potrivit lui, în 2016 va avea loc și o regată. Este vorba de Black Sea Tall Ship Regatta, organizată de Sail Training International. ”În Constanța, plecarea regatei va fi în septembrie și toate velierele vor putea fi vizitate”, a adăugat el.